31 chilenos llegaron a Chile tras ser deportados desde Estados Unidos: 3 tienen orden de detención pendiente

La operación, coordinada por diversas entidades estatales, forma parte de un plan de retorno ordenado impulsado por el Ejecutivo, que ya contabiliza 176 repatriaciones durante la administración de Donald Trump.

Un vuelo chárter con 31 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos aterrizó el pasado 25 de septiembre.

Así lo informó este sábado el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien también detalló que de ese grupo, 23 son hombres y ocho mujeres.

El secretario de Estado también informó que tres de los deportados llegaron al país con órdenes de detención pendientes y fueron inmediatamente puestos a disposición de la justicia chilena.

Elizalde detalló que la operación fue posible gracias a una coordinación entre varios organismos estatales, incluidos los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, la Policía de Investigaciones (PDI), y el Servicio de Registro Civil, entre otros.

“El procedimiento se enmarca en un trabajo coordinado, con el objetivo de asegurar un regreso ordenado”, afirmó, junto con comprometerse a continuar “por un retorno seguro y conforme a la ley”.

Este nuevo vuelo eleva a 176 el número total de chilenos deportados desde Estados Unidos durante la administración del Presidente Donald Trump, según consignó Meganoticias.

El ministro aprovechó para insistir en el compromiso del Ejecutivo con la seguridad pública y el respeto al Estado de derecho, subrayando que estos procesos se realizan en colaboración con autoridades internacionales y nacionales, “de forma ordenada”.