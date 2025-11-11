Cerca de 200 dirigentes DC respaldan a Jara y llaman a la unidad frente a la derecha: “No por cálculo ni conveniencia”

En una carta firmada por figuras como Alejandra Krauss, Myriam Verdugo y Luis Boric, los adherentes advirtieron sobre los riesgos de la concentración del poder en la derecha y llamaron a fortalecer la unidad democrática frente a la fragmentación interna del sector.

Más de 200 dirigentes de la Democracia Cristiana (DC) y del movimiento Humanistas Cristianos respaldaron este martes la candidatura presidencial de Jeannette Jara, reafirmando su apoyo a la abanderada oficialista en medio de divisiones internas y de los descuelgues que se han acercado a Evelyn Matthei.

En la misiva, los firmantes aseguran que su respaldo no obedece a razones estratégicas, sino a una convicción de fondo

“Apoyamos la candidatura de Jeannette Jara no por cálculo ni conveniencia, sino porque su proyecto reordena la política en torno a valores republicanos: justicia, diálogo y decencia”, señala.

El documento —firmado, entre otros, por la secretaria general de la DC y exministra Alejandra Krauss, la expresidenta del partido Myriam Verdugo y Luis Boric, padre del Presidente de la República, Gabriel Boric— plantea además que la democracia se debilita “cuando el miedo domina la conversación pública” y advierte sobre los riesgos de una eventual concentración de poder en la derecha.

“La experiencia enseña que cuando la derecha concentra el poder y el miedo domina la conversación pública, la democracia retrocede. No se trata de una lucha entre partidos, sino entre dos concepciones del orden: una fundada en la igualdad y otra en la desigualdad”, sostiene la carta.

Los dirigentes también abordaron las tensiones internas dentro de la DC frente al apoyo a una candidata comunista, señalando que “la unidad democrática no es unanimidad ni silencio, sino la construcción de un espacio común donde las diferencias se reconozcan como parte del todo”.

“Donde falta unidad, surgen el populismo, la arbitrariedad y la violencia simbólica. Y si Chile vuelve a dividirse, no será por exceso de pasión, sino por déficit de racionalidad política”, puntualizó la misiva.