País lluvias

1.162 viviendas afectadas: Senapred actualiza balance tras lluvias en la Región Metropolitana

Por Constanza Zambrano

02.02.2026 / 14:25

{alt}

El servicio informó que las comunas de la Región Metropolitana donde se reportaron daños son Maipú, Las Condes, Padre Hurtado, San José de Maipo y Lo Barnechea.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó el último balance de las afectaciones que dejó el sistema frontal, con lluvias y tormentas eléctricas, en la capital durante este sábado.

Se informó que en total hay 1.162 viviendas afectadas por el evento meteorológico y que la comuna más damnificada fue Maipú.

Según los reportes preliminares, los inmuebles afectados por comuna son:

  • 1.100 hogares afectados en Maipú por anegamientos en La Farfana, El Abrazo de Maipú y Camino Melipilla (cifra sujeta a cambios).
  • 22 hogares afectados en Las Condes por la activación de la Quebrada Honda.
  • 40 hogares afectados en Padre Hurtado por anegamiento del Canal Santa Marta.

Además, en comunas como San José de Maipo y Lo Barnechea se reportan caminos cerrados tras las lluvias.

Revisa las ayudas desplegadas en Maipú

Senapred anunció que ya hay personal en terreno para aplicar la Ficha FIBE en la zona y que, desde este lunes, personal de salud se desplegará por diversos puntos de la comuna para vacunar contra la hepatitis A a los vecinos que estuvieron expuestos a aguas servidas.

Asimismo, se informó que está disponible la vacuna contra el tétanos para las personas afectadas en el SAR o SAPU más cercano y que se encuentra habilitado el albergue del Gimnasio Olímpico Fernando González, el cual cuenta con una capacidad para 100 personas.

Respecto a la emergencia, la Municipalidad de Maipú comunicó a través de sus redes sociales la activación de centros de acopio en Arauco Maipú, Patio Outlet Maipú y Pumay para apoyar a las familias damnificadas.

El municipio llamó a donar los siguientes objetos:

  • Mercadería no perecible.
  • Artículos de aseo personal.
  • Artículos de aseo para el hogar.
  • Comida para mascotas.

DESTACAMOS

Servicios ¿Cómo identificar los síntomas del dengue?

¿Cómo identificar los síntomas del dengue?

Desde el Minsal recomendaron a las personas que viajaron a un lugar con transmisión autóctona de dengue y presentan la sintomatología, acudir a un centro asistencial: Revisa cuáles son los síntomas.

LO ÚLTIMO

País Contraloría detecta esperas de hasta 18 horas en urgencia y licencias médicas por más de ocho años en el Hospital San José
Netanyahu advierte a Irán de "consecuencias insoportables" ante un posible ataque
Rebajas de febrero: Steam, Epic y las ofertas que no te puedes perder
Color E-Paper: Samsung lanza pantalla fabricada con biorresina derivada del fitoplancton
Rusia insta a EE.UU. a liberar a Nicolás Maduro y reafirma su apoyo incondicional a Venezuela
Roban más de $50 millones en celulares desde tienda de telefonía en San Miguel