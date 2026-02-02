1.162 viviendas afectadas: Senapred actualiza balance tras lluvias en la Región Metropolitana

El servicio informó que las comunas de la Región Metropolitana donde se reportaron daños son Maipú, Las Condes, Padre Hurtado, San José de Maipo y Lo Barnechea.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó el último balance de las afectaciones que dejó el sistema frontal, con lluvias y tormentas eléctricas, en la capital durante este sábado.

Se informó que en total hay 1.162 viviendas afectadas por el evento meteorológico y que la comuna más damnificada fue Maipú.

Según los reportes preliminares, los inmuebles afectados por comuna son:

1.100 hogares afectados en Maipú por anegamientos en La Farfana, El Abrazo de Maipú y Camino Melipilla (cifra sujeta a cambios).

en por anegamientos en La Farfana, El Abrazo de Maipú y Camino Melipilla (cifra sujeta a cambios). 22 hogares afectados en Las Condes por la activación de la Quebrada Honda.

en por la activación de la Quebrada Honda. 40 hogares afectados en Padre Hurtado por anegamiento del Canal Santa Marta.

Además, en comunas como San José de Maipo y Lo Barnechea se reportan caminos cerrados tras las lluvias.

#SENAPREDRM Monitoreo de Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por evento meteorológico. Infórmate https://t.co/RLHHTpAzk4 pic.twitter.com/dixrhuLnpo — SENAPRED (@Senapred) February 1, 2026

Revisa las ayudas desplegadas en Maipú

Senapred anunció que ya hay personal en terreno para aplicar la Ficha FIBE en la zona y que, desde este lunes, personal de salud se desplegará por diversos puntos de la comuna para vacunar contra la hepatitis A a los vecinos que estuvieron expuestos a aguas servidas.

Asimismo, se informó que está disponible la vacuna contra el tétanos para las personas afectadas en el SAR o SAPU más cercano y que se encuentra habilitado el albergue del Gimnasio Olímpico Fernando González, el cual cuenta con una capacidad para 100 personas.

Respecto a la emergencia, la Municipalidad de Maipú comunicó a través de sus redes sociales la activación de centros de acopio en Arauco Maipú, Patio Outlet Maipú y Pumay para apoyar a las familias damnificadas.

El municipio llamó a donar los siguientes objetos:

Mercadería no perecible.

Artículos de aseo personal.

Artículos de aseo para el hogar.

Comida para mascotas.