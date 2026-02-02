1.162 viviendas afectadas: Senapred actualiza balance tras lluvias en la Región Metropolitana

¿Cómo identificar los síntomas del dengue?
Desde el Minsal recomendaron a las personas que viajaron a un lugar con transmisión autóctona de dengue y presentan la sintomatología, acudir a un centro asistencial: Revisa cuáles son los síntomas.
El servicio informó que las comunas de la Región Metropolitana donde se reportaron daños son Maipú, Las Condes, Padre Hurtado, San José de Maipo y Lo Barnechea.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó el último balance de las afectaciones que dejó el sistema frontal, con lluvias y tormentas eléctricas, en la capital durante este sábado.
Se informó que en total hay 1.162 viviendas afectadas por el evento meteorológico y que la comuna más damnificada fue Maipú.
Según los reportes preliminares, los inmuebles afectados por comuna son:
Además, en comunas como San José de Maipo y Lo Barnechea se reportan caminos cerrados tras las lluvias.
#SENAPREDRM Monitoreo de Alerta Temprana Preventiva para la Región Metropolitana por evento meteorológico. Infórmate https://t.co/RLHHTpAzk4 pic.twitter.com/dixrhuLnpo
— SENAPRED (@Senapred) February 1, 2026
Senapred anunció que ya hay personal en terreno para aplicar la Ficha FIBE en la zona y que, desde este lunes, personal de salud se desplegará por diversos puntos de la comuna para vacunar contra la hepatitis A a los vecinos que estuvieron expuestos a aguas servidas.
Asimismo, se informó que está disponible la vacuna contra el tétanos para las personas afectadas en el SAR o SAPU más cercano y que se encuentra habilitado el albergue del Gimnasio Olímpico Fernando González, el cual cuenta con una capacidad para 100 personas.
Respecto a la emergencia, la Municipalidad de Maipú comunicó a través de sus redes sociales la activación de centros de acopio en Arauco Maipú, Patio Outlet Maipú y Pumay para apoyar a las familias damnificadas.
El municipio llamó a donar los siguientes objetos:
📍 Mañana, 2 de febrero, habilitaremos centros de acopio para apoyar a las familias afectadas por las lluvias.
Se recibirán donaciones de:
• Mercadería no perecible
• Artículos de aseo personal
• Artículos de aseo para el hogar
• Comida para mascotas#JuntosNosCuidamos pic.twitter.com/YJyKhHYcdE
— Municipalidad de Maipú (@Muni_Maipu) February 1, 2026
Desde el Minsal recomendaron a las personas que viajaron a un lugar con transmisión autóctona de dengue y presentan la sintomatología, acudir a un centro asistencial: Revisa cuáles son los síntomas.