Álvaro Bravo tiene 31 años y durante su vida ha fundado al menos cuatro empresas tecnológicas. Una de ellas es Lazarillo, una aplicación gratuita que permite a personas con discapacidad visual desplazarse siguiendo una voz desde el celular. En esa compañía, Álvaro hoy ejerce como director comercial.

Él es uno de los miles de jóvenes que a corta edad han emprendido con sus propias herramientas, contribuyendo al desarrollo del país con novedosas ideas que, además, les han permitido consolidar su independencia tempranamente y que, muchas veces, les han otorgado éxito financiero.

“Mi primer emprendimiento fue cuando tenía 19 años. Creé una empresa de servicios computacionales, de servicio técnico, en la que yo arreglaba los computadores. Desde ahí en adelante, han pasado varios otros proyectos y he constituido en total cuatro empresas”, cuenta el ahora trabajador social y técnico en telecomunicaciones.

Sobre Lazarillo, compañía que ha sido premiada a nivel internacional, Bravo relata que la idea surgió de proyecto de tesis de un amigo que estudió ingeniería civil industrial. Luego, junto con otro socio, comenzó a darle forma a dicho emprendimiento: “Lo pensamos como una empresa que diera una solución tecnológica a los problemas de movilidad y también para que puedan desenvolverse con autonomía las personas con discapacidad visual gracias al uso de tecnologías”.

Al ser consultado por cuáles fueron sus motivaciones para atreverse a emprender en vez de buscar un trabajo convencional, Álvaro afirma que “uno puede buscar un empleo donde se sienta cómodo, donde te traten mejor y te paguen bien, que te guste hacer lo que involucra el empleo. Pero siendo un empleado nunca vas a tener una libertad total de poder definir la visión a la que al final está aportando tu quehacer diario”.

“Tener esa posibilidad, poder jugármela en marcar la diferencia en ciertas cosas y el poder poner en juego los diferentes planteamientos que puedes ir desarrollando es lo que me motiva a ser emprendedor y no a buscar un trabajo convencional. Y al mismo tiempo lo que me sigue motivando a ser emprendedor, ahora que ya lo he sido y sigo formando nuevos proyectos, es la posibilidad de seguir aprendiendo en forma permanente”, agrega.

Un emprendimiento familiar en el campo

Tras titularse de ingeniero agrónomo de la Universidad Austral el año 2018, Alejandro Rudloff dejó de lado la opción de buscar trabajo en alguna empresa y optó por apoyar el emprendimiento de su familia, una lechería ubicada a 30 kilómetros de Osorno en plena zona rural.

“Al egresar como ingeniero agrónomo, mi abuelo Adolfo, quien actualmente tiene 87 años y sigue activamente siendo parte fundamental en el trabajo del campo, me preguntó si me quedaría a ayudarlo. Le dije que sí prácticamente sin pensarlo y es una decisión de la que no me arrepiento, porque desde pequeño me ha llamado mucho la atención el trabajo agrícola. Cada vez que podía me quedaba junto a él y mi difunta abuela Marga para acompañarlos en el campo”, relata el profesional de 29 años.

Pese a que tenía conocimientos del tema, Alejandro cuenta que incorporarse al trabajo en el campo junto a su abuelo y el resto de los trabajadores implicó todo un proceso. “Lo primero que hice fue observar y escuchar. Si bien al estudiar una carrera como Agronomía uno adquiere una gran cantidad de conocimientos, la mayoría es teoría”, señala.

Así, explica que, antes de hacerse cargo de la lechería, tuvo que estudiar la experiencia de su abuelo y los colaboradores, dado que ellos tenían la experiencia práctica, para luego enfocarse en conocer las condiciones climáticas del lugar. “Con el pasar del tiempo uno va adquiriendo los conocimientos prácticos y puede proponer o disponer de mejor forma las labores a realizar para alcanzar los mayores niveles de eficiencia posibles”, dice.

Incentivando el emprendimiento juvenil

Tanto Álvaro como Alejandro coinciden en la importancia que tiene hoy en día incentivar el emprendimiento juvenil, por las innumerables ventajas que ello conlleva tanto para la sociedad como para los mismos involucrados.

“Creo que es clave que los jóvenes sepan que es posible emprender y generar otras alternativas para su propio desarrollo, que no son las habituales como buscarse un trabajo y ya. Los jóvenes tienen las mejores herramientas para emprender, ya que conocen mucho mejor que las personas mayores el mundo actual, cómo se mueve, saben del mundo digital y al mismo tiempo tienen un costo de oportunidad menor. O sea, si no emprendes siendo joven probablemente no vas a emprender nunca”, señala Bravo.

Ambos participaron en la edición 2019 del Encuentro por los Jóvenes, una instancia organizada por Nestlé, el gobierno suizo y los países miembros de la Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia y Perú), que busca establecer un compromiso para luchar contra el creciente desempleo juvenil.

La cita, que este año se llevará a cabo de forma virtual, tiene como objetivo promover la empleabilidad, movilidad y brindar herramientas para los jóvenes, incentivando el diálogo entre el sector público y privado, expertos y estudiantes sobre el tema.

Lee también: Educación Dual en Chile: El modelo que facilita la transición entre la enseñanza media y el mundo laboral

En base a su experiencia, Rudloff aconseja a los jóvenes que formarán parte del encuentro de este año: “para participar en estos eventos hay que ir dispuesto a escuchar y aprender de todos. Tuvimos la suerte de conocer personas de México, Colombia y Perú, así como también a muchos compatriotas”.

“Cada uno tenía sus vivencias y estaba en el Encuentro por motivos distintos. Además, tuvimos oportunidad de asistir a charlas muy interesantes de grandes expositores, gente reconocida tanto en sus países como en el extranjero y las experiencias que transmitían eran extraordinarias”, relató.

Este año el V Encuentro por los Jóvenes se realizará el 24 y 25 de noviembre de manera 100% virtual por la pandemia y estará a cargo del Gobierno de Chile, en su calidad de Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico. Las inscripciones son gratuitas y se pueden hacer directamente en el sitio http://www.jovenes2020.com/