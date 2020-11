En el primer panel de la segunda jornada del V Encuentro por los Jóvenes se conversó sobre el mundo laboral que espera a las nuevas generaciones, la irrupción de la tecnología, nuevas modalidades de reclutamiento y las competencias que deben desarrollar los talentos para adaptarse correctamente a las nuevas demandas del mercado laboral. En él participaron José Manuel Moller, CEO y fundador de Al Gramo; Leticia Gasca, fundadora de Skills Agility y líder global de Shaping the Future of Work; Ramiro Luz, Head of Hispanoamérica Linkedin Talent Solutions; y Juan Manuel Santa Cruz, director del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile (Sence).