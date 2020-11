El CEO de Delivering Happiness, Jorge Rosas, realizó una charla sobre la naturaleza cambiante del trabajo y la importancia de la resiliencia en el proceso de adaptación en el V Encuentro por los Jóvenes, evento organizado por Nestlé, la Alianza del Pacífico y el gobierno suizo y que tiene el objetivo de brindarles a los jóvenes las oportunidades y herramientas necesarias para ingresar al mundo del trabajo. “Uno tiene que hacerse un experto en las nuevas tecnologías. Las nuevas generaciones son nativos digitales. Sin duda alguna que será mucho más fácil generar valor al interior de cualquier empresa sin uno se vuelve experto en las nuevas tecnologías. Pero no solo eso. Uno tiene que hacerse dueño de su propio aprendizaje. No puedes culpar a otras personas de que no te dan la capacitación debida. Hoy estamos en la era de la información. Cualquier tipo de curso o de conocimiento que uno pretenda adquirir está en la red y de manera gratuita”, señaló el encargado de la empresa de consultoría.