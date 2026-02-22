“Sorprende y desilusiona”: Andes Iron tras fallo que anula resolución del Primer Tribunal Ambiental sobre Dominga

La empresa minera Andes Iron se refirió a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que dejó sin efecto la resolución del Primer Tribunal Ambiental de febrero de 2025 sobre el proyecto Dominga. “El fallo nos sorprende y desilusiona, ya que llevamos 12 años en tramitación, siendo uno de los casos icónicos de la permisología en Chile que sigue sin solución”, señaló.

Durante este domingo, la empresa minera Andes Iron se refirió a la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que anuló, de oficio, todo lo obrado en la etapa de cumplimiento incidental en la causa ambiental vinculada al proyecto Dominga.

Cabe recordar que la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y Jaime Rojas Mundaca, estableció que la resolución dictada por el Primer Tribunal Ambiental en febrero de 2025 no corresponde a un caso previsto por la ley.

“El fallo nos sorprende y desilusiona, ya que llevamos 12 años en tramitación, siendo uno de los casos icónicos de la permisología en Chile que sigue sin solución. No obstante, queremos ser claros al afirmar que en ningún caso esta decisión nos desanima ni altera nuestra convicción de seguir adelante con el Proyecto Dominga”, expuso la compañía a través de una declaración pública.

Asimismo, planteó que la determinación de la Corte de Apelaciones es “estrictamente procedimental y no se pronuncia sobre la validez técnica y ambiental del proyecto, la suficiencia de los antecedentes aportados ni el mérito de las consideraciones sustantivas previamente discutidas, las cuales siguen plenamente vigentes”.

En paralelo, la empresa enfatizó que este proyecto minero-portuario ha superado rigurosas revisiones por parte de organismos especializados, bajo exigentes estándares ambientales y compromisos concretos para la Región de Coquimbo.

“La justicia ambiental y todos los procesos ambientales han señalado que Dominga cumple con la normativa”, remarcó.

Desde su análisis, sostuvo que “la resolución de la Corte de Apelaciones mantiene firme la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta de diciembre de 2024, que declaró nulo lo resuelto por el Comité de Ministros por considerarlo ilegal. En relación con la resolución del Comité de Ministros de enero de 2025, que incorporó dos argumentos supuestamente nuevos para rechazar el proyecto Dominga —amenaza sobre la algarrobilla e inexistencia de un plan de contingencias—, confiamos en que estos serán, una vez más, totalmente desestimados en las instancias que correspondan, ya que se trata de materias que ya habían sido objeto de discusión administrativa y judicial en etapas previas y, por tanto, han sido desestimadas por la propia autoridad administrativa”.

Finalmente, la compañía anticipó que analizará todas las alternativas jurídicas que contempla la institucionalidad, “convencidos de que el fallo de la Corte de Apelaciones no está respaldado ni por la sentencia de la Corte Suprema de septiembre de 2025 ni por la legislación aplicable”.