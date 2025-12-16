Senado aprueba postulación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Con 31 votos a favor y 2 abstenciones, el Senado aprobó este martes la nominación de Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central.
Cowan, ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Economía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), pretende suceder en el cargo a Stephany Griffith Jones, quien dejará su cargo el 24 de diciembre.
La propuesta de Cowan fue presentada por el Presidente Gabriel Boric y respaldada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ante la Comisión de Hacienda del Senado la semana pasada.
Grau subrayó que el Ejecutivo buscó mantener la tradición de experiencia técnica y conocimiento de políticas económicas en la selección de candidatos.
“Kevin Cowan posee los conocimientos técnicos adecuados y experiencia específica en materia financiera, un área clave del Banco Central. Su trayectoria diversa permitirá aportar significativamente a la institución”, aseguró Grau durante la presentación.
Por su parte, Cowan destacó la credibilidad y solidez institucional del Banco Central, así como su capacidad para tomar decisiones oportunas en momentos críticos.
Con su incorporación, Cowan se integrará a la toma de decisiones clave de política monetaria y financiera, aportando su conocimiento técnico y experiencia para fortalecer el rol del Banco Central en la economía nacional.
