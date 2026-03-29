Sebastián Izquierdo descarta que el Estado esté quebrado pero advierte “situación de estrés fiscal prolongado”

Izquierdo explicó que este escenario de paulatino deterioro comenzó tras la crisis subprime en el año 2008, un periodo desde el cual la deuda pública nacional se ha multiplicado prácticamente por diez.

“La situación fiscal de Chile está muy lejos de estar quebrada”, afirmó categóricamente Sebastián Izquierdo, coordinador académico del CEP y vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en conversación con el programa Influyentes de CNN Chile. El economista descartó tanto en la forma como en el fondo las recientes declaraciones sobre una supuesta quiebra del aparato estatal, aunque encendió las alarmas al advertir que el país enfrenta una “situación de estrés fiscal prolongado”.

Izquierdo explicó que este escenario de paulatino deterioro comenzó tras la crisis subprime en el año 2008, un periodo desde el cual la deuda pública nacional se ha multiplicado prácticamente por diez. Para dimensionar la magnitud del problema, el experto subrayó que Chile ha registrado déficits estructurales en 16 de los últimos 18 años. Tras un acotado superávit del 0,5% logrado en 2022, el país cerró el 2025 con un déficit estructural del 3,6% y se proyecta un desvío importante para los próximos ejercicios.

Respecto a las responsabilidades de este desajuste en las arcas fiscales, el vicepresidente del CFA discrepó abiertamente con la postura del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Si bien Izquierdo reconoció que hubo una severa sobreestimación de los ingresos públicos en las proyecciones, criticó fuertemente que no haya existido un ajuste oportuno del gasto fiscal ante esa nueva realidad. “Hubo un problema de gestión respecto al gasto”, sentenció el coordinador del CEP.

Mirando hacia el futuro y evaluando las metas de la actual administración, Izquierdo fue sumamente claro sobre los anuncios de rebajas impositivas. El economista advirtió que sería irresponsable avanzar en reducir los impuestos a las grandes empresas sin tener certeza absoluta sobre qué gastos permanentes del Estado se van a eliminar para compensar esa menor recaudación y cumplir con la meta de equilibrio fiscal.