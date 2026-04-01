Revelan que saldo de caja fiscal del Estado fue de US$ 3.600 millones en febrero, en medio de polémica por estimaciones de recursos públicos

Desde el mundo económico indicaron que gran parte del aumento de recursos dice relación con masivas emisiones de deuda que se realizaron durante febrero.

En medio de la controversia entre el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la administración del exPresidente Gabriel Boric por los recursos públicos que quedaron a disposición del Estado, se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre las arcas fiscales.

Esto, luego que la Dirección de Presupuestos (Dipres) actualizara los activos consolidados del tesoro público.

Dicha actualización apunta a que el apartado de “Otros activos del Tesoro Público” llegó a US$ 3.617 millones durante febrero.

Esto, luego que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, adviritiera que al 31 de diciembre de 2025, dichos activos eran solo US$ 46 millones.

La situación generó duras palabras entre Quiroz y el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, dado que este último había advertido que los montos de enero y febrero serían muy superiores.

En conversación con Diario Financiero, el economista jefe para América Latina de Itaú, Andrés Pérez, indicó que gran parte del aumento en los recursos está relacionado con emisiones de deuda que se realizaron en febrero, a través de 29 instrumentos.

Pérez señala que “dicha alza, según nuestras estimaciones, obedece principalmente a los abultados montos de deuda en moneda local emitidos en dicho mes, en torno a US$ 3.000 millones, el cual incluye cerca de US$ 2.000 millones en letras nominales de corto plazo que vencen este mismo año”.