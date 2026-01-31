Negocios bíobío

Quiroz da tranquilidad a afectados por incendios tras déficit fiscal: “La reconstrucción no se va a afectar”

Por CNN Chile

31.01.2026 / 13:52

En esa línea, el futuro líder de las arcas fiscales aseguró que "desde el área económica hemos considerado que esta cifra es alarmante, es grave".

El futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast, Jorge Quiroz abordó las cifras de déficit fiscal, cuyo balance efectivo fue del equivalente al 2,8% del Producto Interno Bruto (PIB), unos $9,5 billones y por sobre el 2,0%.

Sin embargo, dio tranquilidad a los afectados por los incendios y afirmó que la reconstrucción y las ayudas sociales no se verán afectadas.

“Quiero dejar absolutamente claro que se escuche fuerte y que se escuche hasta Concepción y Ñuble, la reconstrucción no se va a afectar, los beneficios sociales no se van a afectar. Pero precisamente porque privilegiamos responder y atender esas necesidades de los chilenos, es que el ajuste fiscal y el reordenamiento fiscal y devolverle al país la solvencia, es fundamental”, detalló.

