Quién es Valeria Alberola, la chilena que administrará el family office del padre de Jeff Bezos

La chilena llegará a ser CEO de Aurora Borealis, con el objetivo de administrar el patrimonio del empresario cubano-estadounidense.

Miguel Ángel “Mike” Bezos, padre del fundador de Amazon Jeff Bezos, estaría buscando ampliar su family office.

Medios estadounidenses, como el Wall Street Journal, han reportado que el empresario cubano-estadounidense busca ampliar el family office para apoyar a miembros de la familia y para gestionar su fortuna, que consta de más de US$ 40 mil millones.

En ese contexto es que la chilena Valeria Alberola fue seleccionada para liderar esta expansión de la oficina familiar. Por ello, será CEO de Aurora Borealis, que opera desde Miami (Estados Unidos).

¿Quién es Valeria Alberola?

Alberola es licenciada en Economía y Negocios de la Universidad Católica y tiene un MBA en Finanzas Corporativas, Estrategia de Gestión, Marketing en la Universidad Northwestern (Estados Unidos).

Alberola “es una experimentada CEO y miembro de juntas corporativas con más de 25 años de experiencia y una trayectoria comprobada en la transformación y el crecimiento de organizaciones como ejecutiva de alto nivel, inversora, banquera de inversión y consultora de estrategia de McKinsey en diversas industrias y geografías”.

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva de Clarivate Plc y de la Junta Directiva de Vantage Data Centers.

Previamente, fue CEO de ZomaLab, la family office privada de Ben Walton -nieto del fundador de Walmart- y su esposa, la chilena Lucy Ana Avilés.

Allí, supervisó una “plataforma de inversión multimillonaria con un mandato global, una fundación privada y una plataforma de servicios integrales”.

Como CEO, “lideró todas las iniciativas de la family office, incluyendo inversiones globales, iniciativas filantrópicas y una amplia gama de servicios”.

Y como CIO interna, lideró un equipo de profesionales de inversión para el despliegue estratégico de capital privado a gran escala en fondos e inversiones directas en múltiples clases de activos y “áreas temáticas a nivel mundial, incluyendo energía, fuerza laboral y agua”.

Antes de llegar a ZomaLab, Alberola fue CFO de Brigde Education Group, una empresa internacional de educación que expandió la organización a 10 sedes en Estados Unidos y Latinoamérica, “para atender a más de 3.000 estudiantes anualmente”.

También fue socia de Q Advisors, una firma de banca de inversión donde “lideró transacciones por más de $800 millones para clientes de tecnología y telecomunicaciones a nivel mundial”.

Antes de su arribo a Q Advisors, se desempeñó como directora de desarrollo de negocios de VeloCom, una compañía internacional de telecomunicaciones.