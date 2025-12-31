Negocios producción industrial

Producción industrial cayó un 0,8% en noviembre: Menor producción de madera y cobre afectó el índice

Por CNN Chile

31.12.2025 / 10:38

Desde el organismo detallaron que dos de los tres sectores que componen el índice presentaron incidencias negativas. Revisa el detalle.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Producción Industrial (IPI) disminuyó un 0,8% interanual en noviembre de 2025.

Desde el organismo explicaron que esto se debe a que dos de los tres sectores que componen el índice presentaron incidencias negativas durante el período.

En concreto, las incidencias negativas de la producción manufacturera y minera no lograron ser compensadas por el crecimiento del sector de electricidad, gas y agua.

En términos desestacionalizados, el IPI mostró un crecimiento de 0,2%, con avances en manufactura y en electricidad, gas y agua, que fueron parcialmente contrarrestados por la caída mensual de la minería.

Detalle por sector

  • Índice de Producción Manufacturera (IPMan): descenso de 1,3% en 12 meses, explicado, en gran medida, por la baja interanual de 17,0% en producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, que incidió -0,756 puntos porcentuales (pp.) en la variación del índice general.
  • Índice de Producción Minera (IPMin): disminución de 1,3%, como consecuencia de la menor actividad registrada en minería metálica, con una caída de 4,3%, restando 3,769 pp. a la variación del índice.
  • Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA): creció 2,4% respecto de noviembre de 2024, debido a que las tres actividades que lo componen presentaron aumentos en su actividad, destacando electricidad, que se incrementó 2,2%, incidiendo 1,666 pp. en la variación del índice.

