Producción industrial cayó un 0,8% en noviembre: Menor producción de madera y cobre afectó el índice

Desde el organismo detallaron que dos de los tres sectores que componen el índice presentaron incidencias negativas. Revisa el detalle.

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Producción Industrial (IPI) disminuyó un 0,8% interanual en noviembre de 2025.

Desde el organismo explicaron que esto se debe a que dos de los tres sectores que componen el índice presentaron incidencias negativas durante el período.

En concreto, las incidencias negativas de la producción manufacturera y minera no lograron ser compensadas por el crecimiento del sector de electricidad, gas y agua.

En términos desestacionalizados, el IPI mostró un crecimiento de 0,2%, con avances en manufactura y en electricidad, gas y agua, que fueron parcialmente contrarrestados por la caída mensual de la minería.

Detalle por sector