Primer cara a cara en la carrera presidencial: Matthei, Tohá, Kast y Kaiser presentan sus propuestas económicas

En el mismo lugar, los candidatos que buscan llegar a La Moneda se miraron las caras. Kast y Kaiser, en la Confederación de Comercio Detallista y Turismo de Chile presentaron sus propuestas económicas, pero también aprovecharon la instancia para cuestionar la gestión de la exministra Tohá en materia de seguridad.

La carrera presidencial ya comenzó. Los candidatos se están desplegando en diferentes actividades y, este lunes, participaron en el Congreso de la Confederación del Comercio, Detallista y Turismo de Chile, donde presentaron sus propuestas en materia económica.

En la instancia estuvieron presentes la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei; el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast; el diputado Johannes Kaiser; la precandidata y exministra del Interior, Carolina Tohá; y Alberto Undurraga, representante de la Democracia Cristiana (DC).

Sentados en la misma mesa, Kast y Kaiser aprovecharon sus intervenciones para lanzar críticas contra la extitular de Interior por su gestión en materia de seguridad. Además, se generó un debate sobre la dotación de Carabineros en distintas zonas del país.

Ya estoy en el Congreso de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo. Hoy compartiré mis propuestas para fortalecer a las mipymes, que son el corazón de la economía local y que hacen que Chile crezca gracias a sus emprendedores. #Mipymes #CuentaConTohá pic.twitter.com/sWwHEU6YEt — Carolina Tohá (@Carolina_Toha) March 31, 2025

Al respecto, Undurraga destacó la importancia de las pymes y criticó la falta de apoyo del actual gobierno:”Las pymes son importantes para Chile, son importantes por el empleo que generan, porque llegan a los distintos lugares del país y porque impulsan el crecimiento económico. Por eso estamos acá. Este gobierno comprometió ser el gobierno de las pymes y eso no ocurrió. Lo que estamos planteando hoy son nuestras propuestas: propuestas realistas y financiables para incorporar a las pymes al desarrollo, para que tengan puertas abiertas en materia de financiamiento, una carga tributaria justa y puedan desarrollar su labor en los distintos lugares de Chile”.

He pedido a parlamentarios de nuestro sector que presenten un proyecto de ley que termine con los incentivos económicos que motivan a miles de migrantes a ingresar a Chile ilegalmente. No podemos dejar que se sigan saltando la fila y acompañar esto, con firmeza, de controles… pic.twitter.com/9K2fcfecyC — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 31, 2025

En la arena política, la derecha enfrenta un período de debate sobre sus ejes programáticos. El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario ha planteado condiciones para apoyar la candidatura de Matthei, como el cierre de fronteras y medidas más estrictas en seguridad.

“Endurecer la mano en materia de seguridad es intransable, el no subir impuestos es intransable, ponerle de nuevo el bozal al Servicio de Impuestos Internos, que se está comportando como una banda de bandidos y forajidos, es intransable. Hay cosas que efectivamente podríamos demandar, pero le voy a decir una cosa: nosotros vamos a pasar a la segunda vuelta, así que la verdad es que no me doy mucho tiempo tampoco para conceder todas las garantías que solicitaría en un caso distinto”, afirmó.

Por su parte, Kast complementó: “Nosotros hemos dado pruebas de que nos interesa cambiar la dirección del actual gobierno y que, de no pasar a segunda vuelta, yo apoyaría a cualquier candidato de oposición que tuviera que enfrentar a algún candidato de continuidad del actual gobierno, sea la exministra Tohá o alguna ministra en ejercicio que ya está recorriendo el país con los recursos de todos los chilenos haciendo campaña, o quien sea”.

“Estamos convencidos de que yo voy a pasar a la segunda vuelta y espero contar con el apoyo de cualquier otro candidato de oposición al actual gobierno para lograr un triunfo importante, no solo en la presidencial, sino también en la parlamentaria”, cerró.

