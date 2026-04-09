Presidenta del Banco Central asistirá a reuniones del BIS, FMI y Banco Mundial en Estados Unidos

El cronograma de la máxima autoridad del Banco Central contempla una primera parada en Nueva York y la segunda en Washington, donde se encontrará con la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Este fin de semana, Rosanna Costa, presidenta del Banco Central, viajará a Estados Unidos para participar en diversas reuniones con diferentes entidades financieras internacionales.

En concreto, la máxima autoridad del Banco Central estará presente en la reunión del Consultive Council for the Americas (CCA) en Nueva York —grupo regional del Banco de Pagos Internacionales (BIS)— y en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que se desarrollarán en Washington entre el lunes 13 y el sábado 18 de abril.

El cronograma de actividades comenzará en Nueva York, donde se llevarán a cabo las reuniones del CCA, las cuales tendrán lugar en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Tras estas, se trasladará hasta Washington.

Una vez en la capital del país norteamericano, Costa asistirá de las Reuniones de Primavera, entre ellas las sesiones del Comité Monetario y Financiero del FMI, que congrega a representantes de la Junta de Gobernadores del organismo y constituye un espacio para analizar la actualidad económica y financiera internacional.

Asimismo, en Washington tendrá un encuentro bilateral con Michael Barr, miembro de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos; el Consejero

Financiero y Director de Asuntos Monetarios y Mercados Financieros, Tobías Adrian; el Consejero Económico y Director del Departamento de Estudios, Pierre-Olivier Gourinchas; el Director del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk; y el equipo de la Misión para Chile, encabezado por Andrea Schaechter.

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El viaje de la presidenta del Banco Central concluirá el sábado 18 de abril con una reunión de ministros de Hacienda y presidentes de bancos centrales de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, convocada por la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien llamó este jueves a los bancos centrales a prepararse para endurecer sus políticas monetarias por la guerra en Irán.