Enap informa precios de las bencinas para la última semana de octubre: ¿Suben, bajan o se mantienen?

La compañía informó las variaciones en los valores de la gasolina de 93 y 97 octanos, kerosene, diésel y gas licuado de petróleo de uso vehicular.

La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) publicó este miércoles su Informe de Precios de Combustibles para la última semana de octubre.

La compañía señaló que entre sus funciones principales está “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan de manera autónoma el precio final de venta a sus clientes”.

Además, recordaron que la Enap “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno. En consecuencia, este informe no puede, en ningún caso, considerar que Enap determina, fija o define referencias o valores para los precios al consumidor final, los que son libres dada la condición de mercado abierto y competitivo”.

Asimismo, la estimación de los precios de los combustibles considera los siguientes antecedentes:

Precios de importación de productos desde un mercado de referencia cercano y profundo (Costa del Golfo de EE. UU.) y otros costos propios de la actividad de importación de combustibles, como el costo de transporte marítimo hacia Chile

Las normas de funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de Combustibles (MEPCO)

Las normas de funcionamiento del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP)

Precios de las bencinas para la última semana de octubre

De ese modo, la estimación para la semana del 23 al 30 de octubre quedará así: