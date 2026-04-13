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Petróleo supera los US$ 100 por barril luego de que Donald Trump ordenara cerrar el estrecho de Ormuz

Por Miguel Buksdorf

13.04.2026 / 11:58

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El crudo de WTI y de Brent subió de la barrera de los 100 dólares, luego de que el mandatario estadounidense impusiera un bloqueo a la ruta comercial por la que circula aproximadamente el 20% del petróleo mundial, frente a un fracaso de negociaciones para un acuerdo de paz en Irán.

El petróleo volvió a superar los US$ 100 luego del fracaso en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán llevadas a cabo en Pakistán. Tras no llegar a un acuerdo de paz, Donald Trump impuso un bloqueo en el estrecho de Ormuz.

En concreto, esta medida del mandatario estadounidense consiste en bloquear los puertos iraníes, impidiendo la salida o llegada de cualquier cargamento. De igual manera, desde la Casa Blanca aclararon que se les permitirá el paso a buques que provengan o se dirijan a otros países.

“No vamos a dejar que Irán gane dinero vendiendo petróleo a personas que les agradan y no a personas que no les agradan, o lo que sea. Va a ser todo o nada”, dijo Trump en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News.

Además, a través de su red, Truth Social, el presidente de los Estados Unidos aseguró que las fuerzas navales iraníes no pueden hacerle frente al bloqueo: “La Armada de Irán yace en el fondo del mar, completamente aniquilada: 158 buques”.

“Lo único que no hemos atacado es su escaso número de lo que ellos denominan «buques de ataque rápido», ya que no los considerábamos una amenaza significativa”, agregó.

¿Cuánto subió el petróleo?

Durante la mañana, el crudo de West Texas Intermediate (WTI) se posicionó en torno a los US$ 103, lo que representa un alza de 6,4 dólares en comparación con su valor previo al anuncio de Trump de bloquear el estrecho de Ormuz.

Asimismo, el barril de Brent rondó los US$ 102, subiendo casi 7% y estableciéndose muy por encima de los 94,26 dólares en los que cotizó la tarde del viernes.

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