Producción de petróleo de la OPEP cae un 27,5% pero el precio del barril aumentó en 71,3%

La producción de petróleo de la OPEP cayó en ocho millones de barriles en marzo en comparación con el mes anterior, siendo países del golfo pérsico los que más disminuyeron debido al conflicto en Medio Oriente.

Este lunes la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dio a conocer las cifras de la producción del petróleo durante marzo, mes que estuvo marcado por el inicio de la guerra en Irán.

El organismo, conformado por Argelia, Arabia Saudita, Congo, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria y Venezuela, cifró en 20,788 millones de barriles producidos por día (mb/d) durante marzo, siendo 7,878 mb/d menos que en febrero.

Esto representa una baja del 27,48% en la producción del crudo en los países de la OPEP respecto al mes anterior, con Irak como el país que más disminuyó, con 2,563 mb/d, seguido de Arabia Saudita (-2,314) y los Emiratos Árabes Unidos (-1,527).

Asimismo, el informe destaca que las tensiones en el estrecho de Ormuz y los ataques de Irán a instalaciones petrolíferas en Medio Oriente causaron que la producción de petróleo disminuyera drásticamente.

¿Cuánto subió el barril de petróleo?

Respecto al inicio de la guerra en Irán, el crudo de la OPEP aumentó en promedio US$ 48,46, estableciéndose en promedio en 116,36 dólares el barril, es decir, subió 71,37%.

Según el organismo, el petróleo Brent subió en US$ 30,23 hasta los 90,66 dólares. Mientras que el West Texas Intermediate (WTI) tuvo un alza de US$ 26,48, promediando 91 dólares.

Proyección de la economía mundial y demanda de petróleo

En cuanto a la proyección de la evolución de la economía mundial por parte de la OPEP, el organismo no prevé transformaciones significativas a pesar del conflicto en Medio Oriente.

“Las previsiones de crecimiento económico mundial se mantienen sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado, situándose en el 3,1% para 2026 y el 3,2% para 2027”, explicaron.

Por otra parte, el organismo proyecta un alza de 1,4 mb/d para este año, sin cambios en comparación con la previsión de febrero: “Se prevé que la demanda de los países de la OCDE crezca en 0,1 mb/d, mientras que la de los países no pertenecientes a la OCDE lo haga en aproximadamente 1,3 mb/d”.

“En 2027, se prevé que la demanda mundial de petróleo crezca en unos 1,3 mb/d, en términos interanuales, sin cambios respecto a la evaluación del mes pasado. Se prevé que la OCDE crezca en 0,1 mb/d, mientras que se prevé que los países no pertenecientes a la OCDE crezcan en alrededor de 1,2 mb/d”, agregaron.