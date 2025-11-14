Negocios medios de comunicación

Paramount anuncia la venta de Chilevisión al holding Vytal Group LTD

Por CNN Chile

14.11.2025 / 19:36

El holding está integrado por un grupo de inversionistas liderado por Tomás Yankelevich, junto con Edgar Spielmann y Jorge Carey, quien es presidente de CNN Chile.

Este viernes, Paramount Global anunció un acuerdo para la venta de Chilevisión al holding Vytal Group LTD., integrado por un grupo de inversionistas liderado por Tomás Yankelevich, junto con Edgar Spielmann y Jorge Carey, quien es presidente de CNN Chile.

Tras la revisión y aprobación de las autoridades regulatorias pertinentes, este grupo pasará a operar el canal.

Kevin MacLellan, presidente de Paramount International, señaló en su comunicación informando el acuerdo “Chilevisión es uno de los canales más vistos hoy en Chile, como también el más valorado por las audiencias, y confiamos en que seguirá desarrollándose bajo su nueva dirección”.

“Paramount agradece sinceramente a los excepcionales trabajadores en Chile, cuya dedicación y talento han sido fundamentales para el éxito del canal durante estos años”, agregó MacLellan

Por su parte, desde Vytal Group LTD señalaron que “es un logro significativo haber concluido con éxito este proceso, desarrollado en un entorno altamente competitivo. Agradecemos a todas las empresas y personas que participaron con compromiso y profesionalismo en cada una de las etapas”.

“Para nuestro grupo de inversionistas es especialmente significativo poder comenzar a trabajar junto al talento y los colaboradores de Chilevisión para contribuir en conjunto, al desarrollo de una industria que apreciamos por su dinamismo, creatividad y relevancia cultural”, planteó el nuevo holding que se hará cargo de Chilevisión.

