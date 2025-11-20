Nvidia supera expectativas en ganancias aún con temores sobre una burbuja de la IA

“Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas”, dijo el CEO de la tecnológica, Jensen Huang, desestimando los temores de una burbuja en el ámbito de la IA.

(CNN) – Nvidia registró el miércoles sólidos ingresos y beneficios que superaron las expectativas de Wall Street. Este resultado, seguido de cerca por los analistas, podría generar un respiro en el mercado bursátil tras la creciente preocupación por una posible burbuja en el ámbito de la inteligencia artificial.

Las ventas de Nvidia crecieron un 62% interanual, alcanzando los 57.000 millones de dólares en el trimestre de octubre, superando los 54.900 millones previstos por Wall Street. Esto indica que la demanda de chips de IA se mantiene sólida, incluso ante las crecientes dudas sobre si la rentabilidad de esta tecnología podrá seguir el ritmo de las inversiones en infraestructura. La compañía registró beneficios de 31.900 millones de dólares, un 65% más que en el mismo trimestre del año anterior y también ligeramente por encima de las expectativas.

“Las ventas de Blackwell se han disparado y las GPU para la nube están agotadas”, dijo el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en un comunicado, un mensaje que se hace eco de sus argumentos anteriores de que los temores a una burbuja de IA son exagerados.

La compañía también publicó una previsión de ventas superior a la esperada, de alrededor de 65.000 millones de dólares para el cuarto trimestre, otro indicador de que el gasto en IA no se va a ralentizar pronto.

Las acciones de Nvidia ( NVDA ) subieron un 3,4% en las operaciones posteriores al cierre inmediatamente después del informe.

Nvidia se ha convertido en el pilar y el emblema del auge de la IA, ya que gran parte de la tecnología del sector se basa en sus chips. La empresa pública más valiosa del mundo también ha sido fundamental para el repunte bursátil de este año: representa aproximadamente el 8 % del S&P 500 y sus acuerdos con otras empresas tecnológicas también han impulsado el valor de sus acciones. Esto significa que casi todos los inversores y titulares de planes de jubilación 401(k) se verán afectados por los resultados del miércoles.

Los temores a una burbuja de IA antes del informe de Nvidia provocaron volatilidad en el mercado bursátil, ya que los inversores adoptaron una actitud de aversión al riesgo y se deshicieron de activos como el bitcoin y las acciones de IA.

Las acciones de otras empresas tecnológicas —incluidas Meta, Microsoft, Amazon y Google— subieron en las operaciones posteriores al cierre tras el informe de Nvidia, lo que subraya el impacto del fabricante de chips en el mercado en general.

“Esto responde a muchas preguntas sobre el estado de la revolución de la IA, y el veredicto es simple: no está ni cerca de su punto máximo, ni desde la perspectiva de la demanda del mercado ni desde la de la cadena de producción y suministro en un futuro previsible”, dijo Thomas Monteiro, analista senior de Investing.com, en un comentario enviado por correo electrónico tras la publicación del informe.

En el centro de la preocupación por la burbuja se encuentran los acuerdos de financiación circular que Nvidia y otros fabricantes de chips han formalizado con empresas de IA, como la inversión de 100.000 millones de dólares en OpenAI a cambio de la compra de chips, anunciada en septiembre. La directora financiera de OpenAI, Sarah Friar, generó aún más controversia a principios de este mes al sugerir que el gobierno debería garantizar la deuda que contraen las empresas tecnológicas para desarrollar la infraestructura de IA, una declaración que la empresa intentó retractarse posteriormente.

Pero estos temores no han impedido que Nvidia siga cerrando acuerdos de este tipo. El lunes, Anthropic se comprometió a comprar 30.000 millones de dólares en capacidad informática de Microsoft Azure, que utiliza chips de Nvidia, a cambio de una inversión de ambos gigantes tecnológicos en su laboratorio de IA.

Huang ha desestimado repetidamente las preocupaciones sobre una posible burbuja tecnológica. En la conferencia GTC AI de la compañía el mes pasado, declaró a CNN que la disposición de la gente a pagar por herramientas de IA indica que la tecnología es rentable, incluso si la mayoría de las empresas tecnológicas están reinvirtiendo sus ganancias en nueva infraestructura.

El buen momento que vive Nvidia no sorprende, dado que gigantes tecnológicos como Meta, Microsoft, Amazon y Google indicaron en sus últimos informes de ganancias que planean seguir aumentando su inversión en infraestructura de IA. Huang también expuso en la GTC los planes de la compañía para integrar su tecnología en aún más ámbitos de la vida, desde torres de telefonía móvil hasta vehículos autónomos.

La directora financiera de Nvidia, Colette Kress, buscó reforzar la idea de que la IA está generando beneficios durante la presentación de resultados de la compañía, adoptando un enfoque inusual: repasar los aspectos más destacados de los informes financieros recientes de los socios del fabricante de chips. En Meta, por ejemplo, los sistemas de recomendación de IA están logrando que los usuarios dediquen más tiempo a aplicaciones como Facebook y Threads; Anthropic señaló recientemente que espera obtener 7 mil millones de dólares en ingresos anuales este año; y el equipo de ingeniería de Salesforce es un 30% más eficiente ahora que utiliza IA para la programación, afirmó, entre una larga lista de clientes corporativos que enumeró.