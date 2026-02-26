Netflix se retira de compra de Warner Bros. y despeja el camino a Paramount

La gigante del streaming decidió dejar atrás su apuesta por adquirir la marca de WBD luego de que se conociera una oferta mayor por parte de Paramount.

(CNN) – Netflix dijo el jueves por la tarde que “se negó a aumentar su oferta por Warner Bros.” después de que la junta de Warner Bros. Discovery determinara que Paramount presentó una oferta “superior”.

El anuncio significa que Paramount de repente está mucho más cerca de adquirir CNN y el resto de los activos propiedad de WBD.

“La transacción que negociamos habría generado valor para los accionistas, con un camino claro hacia la aprobación regulatoria”, declararon los codirectores ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters. “Sin embargo, siempre hemos sido disciplinados, y al precio requerido para igualar la última oferta de Paramount Skydance, el acuerdo ya no es financieramente atractivo, por lo que declinamos igualar la oferta de Paramount Skydance”.

Las acciones de Netflix subieron más del 8% tras la noticia, lo que demuestra que algunos inversores se sintieron aliviados por la decisión de la compañía.

Noticia en desarrollo…