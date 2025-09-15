Ministro Grau refuta dichos del expresidente Frei: “No es cierto que crecimos tanto por 30 años”

En el marco del Chile Day en Madrid, el otrora mandatario emplazó Grau a propósito de la permisología.

En el marco del Chile Day que se realiza en Londres, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, refutó los dichos del expresidente Eduardo Frei, afirmando que “no es cierto que crecimos tanto por 30 años”.

Esto luego de que durante el Chile Day en Madrid, el otrora mandatario emplazara a Grau debido a la permisología, llamando a recuperar el crecimiento que experimentó el país durante la década de los 90.

“En Japón me preguntan qué es eso (la permisología), porque es una palabra que no entienden, que se inventó en Chile. No está ni siquiera en el diccionario de la RAE”, agregó Frei Ruiz-Tagle durante la instancia.

¿Qué dijo Grau?

Consultado sobre las declaraciones de Frei, el ministro partió señalando que “no es cierto que crecimos tanto por 30 años, sino solo por 20 y tantos y la diferencia es importante porque uno de los problemas que tuvimos en Chile es que por muchos años pensamos que estábamos creciendo más”.

“Durante muchos años, gastamos más dinero porque pensábamos que nuestra capacidad de crecimiento era mayor y que se recuperaría en algún momento, pero no fue así”, agregó el secretario de Estado, mencionando al año 2012 como la fecha en que comenzaron los desequilibrios fiscales.

En esta línea, Grau sostuvo que la caída en la productividad es otro de los factores que presiona a la economía. “Tanto la derecha como la izquierda pensamos que el crecimiento era algo natural. Y no es así (…) Se necesita mucho trabajo, innovar y hacer las cosas de forma diferente”, complementó.