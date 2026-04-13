Ministerio de Economía habilitó canal de denuncias de eventuales abusos en tarifas de carga

La cartera indicó que las denuncias se podrán enviar a un correo electrónico y también dejarlas en el sitio web del Ministerio.

El Ministerio de Economía informó sobre la apertura de un canal de denuncias de eventuales abusos en tarifas de carga.

La medida busca “evitar infracciones y actos de competencia desleal en los pagos por servicios de transporte”.

Desde la cartera señalaron que se encuentran realizando un monitoreo del alza en el precio de los combustibles, anunciado por el Gobierno hace poco más de dos semanas, y de los posibles efectos en las cadenas productivas de distintos sectores.

En ese sentido, se ha prestado mayor atención al análisis de “eventuales impactos en las relaciones entre las empresas transportistas y las compañías generadoras de carga”.

“El objetivo es velar por el correcto cumplimiento de los contratos y de la normativa vigente, así como evitar abusos en los pagos de las tarifas de transporte”, señaló el Ministerio.

Este canal de comunicación recibirá:

Denuncias de posibles alteraciones

Infracciones

Actos de competencia desleal

Las denuncias serán recibidas a través del correo monitoreotarifascarga@economia.cl y en el sitio web del Ministerio de Economía.