Mario Marcel desdramatiza el alza de inflación en julio: “No hay un cambio de tendencia”

El ministro de Hacienda atribuyó el incremento del IPC a factores puntuales y proyectó que las estimaciones del Banco Central se mantendrán estables.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, restó importancia al alza de la inflación registrada en julio, asegurando que no refleja un cambio de tendencia en la economía.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 0,9% en el séptimo mes del año, superando las proyecciones de los analistas, que esperaban un incremento del 0,6%. Con este resultado, la inflación anual subió de 4,1% a 4,3%, alejándose de la meta del 3% fijada por el Banco Central.

Factores puntuales detrás del alza

Marcel explicó que el incremento se debió principalmente a ajustes en las tarifas eléctricas y fluctuaciones en los precios de alimentos. “Se anticipaba un IPC más alto por la normalización de las tarifas eléctricas, pero el dato final fue mayor”, señaló.

“En términos de sorpresas de inflación, tenemos efectos contrapuestos y, por lo tanto, la trayectoria que se podía prever probablemente no va a tener un cambio significativo” — Mario Marcel, ministro de Hacienda

Proyecciones a la baja para fin de año

El secretario de Estado anticipó que en los próximos meses la inflación anual podría disminuir debido al efecto base comparativo. “En octubre, probablemente veremos una baja de medio punto porcentual, y otra similar en enero de 2026”, afirmó.

Además, Marcel sostuvo que, pese al repunte de julio, las proyecciones del Banco Central no variarán significativamente y que la inflación podría acercarse al 3% a comienzos del próximo año.

