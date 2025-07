La sonrisa también se cuida con ciencia: lanzan nueva línea para encías y sensibilidad dental

La personalización de fórmulas permite responder a los diferentes tipos de pH y condiciones bucales que existen en la población.

Enfermedades como la periodontitis y la sensibilidad dental afectan a una gran parte de la población chilena, incluyendo adolescentes. La clave para combatirlas comienza con una correcta higiene bucal y la elección adecuada de productos, algo que no siempre está tan interiorizado como el simple acto de cepillarse los dientes tras cada comida. La ciencia, sin embargo, avanza a paso firme para ofrecer soluciones más eficaces.

En este contexto, Pepsodent lanzó una nueva línea de productos especialmente formulados para enfrentar dos problemas frecuentes: el sangrado de encías y la sensibilidad dental. Con ingredientes activos como el citrato de zinc y la vitamina E, estas pastas dentales prometen aliviar molestias y prevenir complicaciones a largo plazo.

Los expertos enfatizan que muchas veces las personas no acuden al odontólogo ante síntomas como el sangrado de encías, que no debería considerarse normal. Este puede ser un indicador de condiciones más serias que, de no tratarse, derivan en pérdida de encía, hueso e incluso piezas dentales. La innovación, en este sentido, se convierte en una aliada clave para quienes no encuentran soluciones eficaces en pastas dentales convencionales.

Más allá del alivio inmediato, el cuidado bucal también se conecta con procesos profundos del organismo. La neurociencia ha revelado el rol fundamental de las bacterias buenas en nuestra salud general, incluyendo la bucal. Las infecciones en esta zona pueden incluso afectar al corazón y al cerebro, lo que refuerza la importancia de una rutina bucal integral y preventiva.

El acceso a productos eficaces y especializados se vuelve entonces una necesidad. La personalización de fórmulas permite responder a los diferentes tipos de pH y condiciones bucales que existen en la población. En un país donde gran parte de los adolescentes ya presenta daño en al menos un diente, la incorporación de ciencia y tecnología en el cepillado diario no es un lujo: es una inversión en salud y calidad de vida.

