IPSA abre por sobre los 10.700 puntos a la espera del ultimátum de Donald Trump contra Irán para abrir el estrecho de Ormuz

El principal índice bursátil chileno reaccionó la mañana de este lunes con una variación entre los 10.785 y 10.734 frente al anuncio del presidente de los Estados Unidos de que atacará centrales eléctricas y puentes en Irán si no abren el estrecho de Ormuz este martes.

El S&P IPSA abrió sobre los 10.700 puntos este lunes, alcanzando los 10.785,13 en su apertura, luego de haber cerrado en 10.739,15 el jueves 2 de abril. A eso de las 11:20, la bolsa de Santiago cayó hasta los 10.734,97 puntos, manteniéndose estable durante la mañana.

Si bien las tensiones en Medio Oriente no han cesado en los últimos días, con el mandatario estadounidense, Donald Trump, quien dio un ultimátum a Irán para abrir el estrecho de Ormuz hasta el martes 7 de abril a las 20:00 horas del este de Estados Unidos. Los mediadores han negociado un posible alto al fuego por 45 días, según consignó Axios.

Esta señal ha llevado a algunos de los indicadores bursátiles a mostrarse optimistas, con S&P 500 que subió aproximadamente 0,30%, unos +19,5 puntos, respecto al cierre anterior, mientras que Dow Jones subió un 0,25% (+114 puntos), mientras siguen pendientes de un posible anuncio en Medio Oriente.

¿Sube o baja el petróleo?

El barril de petróleo WTI se ha mantenido por sobre los US$ 110, llegando incluso a cotizarse en los 113 dólares, mientras que el Brent se ha posicionado por debajo del WTI con una variación entre los US$ 108 y 110 por barril.

Con esto, el petróleo WTI se ha disparado un 64,9% desde que Estados Unidos atacó Irán, pasando de US$ 67,3 el 27 de febrero hasta los US$ 111 este lunes 6 de abril.