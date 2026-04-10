IPSA abre al alza y supera los 11.000 puntos por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán

La Bolsa de Santiago subió más de 1,4%, superando así la barrera de las 11.000 unidades por primera vez desde el 26 de febrero, cuando cerró en 11.049,69 puntos.

El principal índice bursátil nacional abrió con un alza de más del 1,4% este viernes y rompió los 11.000 puntos por primera vez desde el inicio del conflicto en Medio Oriente el 28 de febrero de este año.

En concreto, el S&P IPSA abrió en 10.958,33 unidades y rápidamente superó la barrera de los 11.000 enteros para llegar incluso a posicionarse por sobre los 11.100 puntos.

A eso de las 11:19, la Bolsa de Santiago se ubicaba en 11.123,17 unidades, lo que representó una subida del 1,52%, siendo estos los mejores números desde el 26 de febrero, cuando cerró en 11.049,69 puntos.

El alza del selectivo estuvo impulsada por el optimismo internacional por el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y las negociaciones entre Israel y el Líbano. Asimismo, la subida en las acciones de Enel (2,26%), SQM-B (2,09%) y Santander (2,09%) permitieron al IPSA avanzar durante la mañana.

El optimismo en los mercados también se ha visto en el tipo de cambio, con el dólar que cayó casi $5, retrocediendo hasta por debajo de los $890, en torno a los $887, siendo este el cambio más bajo desde el 2 de marzo.

Por su parte, en los mercados estadounidenses, el S&P 500 avanzó 0,17%, el Nasdaq 100 subió 0,41% y el Dow Jones retrocedió 0,29%. En Europa, el DAX alemán tuvo un alza de 0,38% y el Euro Stoxx 50 un 0,59%. Asimismo, el índice japonés Nikkei 225 avanzó 1,84%.