IPSA abre al alza en línea con el repunte global tras reporte sobre eventual desescalada en Medio Oriente

El principal índice bursátil chileno subió en la apertura, en medio de un mejor ánimo externo después de que un reporte del Wall Street Journal apuntara a que la Casa Blanca no considera la reapertura total de Ormuz como objetivo central inmediato.

El S&P IPSA (Índice de Precio Selectivo de Acciones) abrió esta martes con ganancias y acompañó el rebote de los mercados internacionales, en una sesión marcada por señales de alivio parcial frente a la guerra en Medio Oriente.

Según datos de mercado reportados por medios especializados como Diario Financiero, el índice arrancó en torno a los 10.440 puntos, después de cerrar la sesión previa cerca de 10.417.

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El mejor ánimo externo apareció luego de que Reuters, citando un reporte del Wall Street Journal, informara que Donald Trump transmitió a sus asesores que está dispuesto a cerrar la campaña contra Irán aunque el estrecho de Ormuz no sea reabierto de inmediato.

En paralelo, la Casa Blanca señaló que la reapertura completa de esa ruta no figura entre los objetivos centrales de la operación militar.

Ese cambio de tono dio respaldo a los futuros en Wall Street. Barron’s reportó alzas cercanas a 1% en los contratos del Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 100, en una reacción de alivio tras varias jornadas marcadas por la volatilidad asociada al conflicto y al salto del crudo.