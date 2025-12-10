IPSA supera los 10.200 puntos en medio de expectación por recorte de tasas de la Fed y balotaje presidencial

La Bolsa de Santiago anotó leves avances y el S&P IPSA volvió sobre los 10.200 puntos, en una jornada marcada por la inminente decisión de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. y el escenario político local ante el balotaje entre Jeannette Jara y José Antonio Kast.

La Bolsa de Santiago mostró leves avances este miércoles y el S&P IPSA recuperó la barrera de los 10.200 puntos, en una jornada marcada por la expectación ante la próxima decisión de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y el escenario político interno previo al balotaje presidencial.

Durante la mañana, el S&P IPSA avanzó 0,2% hasta los 10.201,19 puntos. El repunte ocurrió después de la baja registrada el martes, que había interrumpido una racha de nueve máximos históricos consecutivos. El mercado local operó en un entorno estable y atento a los factores externos e internos que podrían influir en el cierre de año.

Este domingo se realizará la segunda vuelta presidencial entre Jeannette Jara y José Antonio Kast. Según operadores bursátiles, parte del mercado proyecta una ventaja para Kast, con base en los resultados de la primera vuelta y las últimas encuestas.

Mercados internacionales a la espera de la Fed

En Estados Unidos, los futuros del Nasdaq caían 0,2%, mientras que los del Dow Jones y del S&P 500 operaban estables. En la renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantenían sin mayores variaciones y la referencia a 10 años rondaba 4,2%.

En Europa, el Euro Stoxx 50 retrocedía 0,1%, mientras que el FTSE 100 de Londres subía 0,3%. En Asia, el Hang Seng avanzó 0,4%, mientras que el CSI 300 de China continental y el Nikkei japonés retrocedieron 0,1%.

Recorte de tasas y nuevo mapa de proyecciones

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) entregará su decisión de política monetaria a las 16:00 horas de Chile. Media hora después, su presidente, Jerome Powell, dará una conferencia de prensa que podría orientar las expectativas para los primeros meses de 2025.

El mercado da por hecho un recorte adicional de 25 puntos base para cerrar el año. La atención también estará puesta en la actualización del cuadro de proyecciones de la Fed, especialmente en el dot plot, que señala la visión de los propios consejeros respecto al camino de las tasas.

Las estimaciones apuntan a que el mapa de puntos mostrará solo un recorte adicional en 2026, sin variación respecto a septiembre. Sin embargo, algunos inversionistas esperan dos bajas, lo que mantiene la brecha entre el escenario que anticipa la Fed y el que descuenta el mercado.

En el plano local, la combinación entre la decisión de la Fed y el balotaje configura un escenario de cautela. Aun así, el IPSA mantiene su tendencia positiva tras encadenar varios máximos consecutivos en semanas recientes.