IPC sorprende con alza de 1,0% en marzo y presiona el inicio del año

El Índice de Precios al Consumidor acumuló 1,4% en lo que va del año y 2,8% a doce meses. Las principales presiones al alza provinieron de transporte y educación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 1,0% en marzo de 2026, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con este resultado, la inflación acumula un 1,4% en lo que va del año y un 2,8% a doce meses.

En el tercer mes del año, diez de las trece divisiones que componen la canasta del IPC aportaron incidencias positivas, mientras que tres presentaron bajas en sus precios.

Entre las principales alzas destacó la división de transporte, que subió un 2,6% e incidió con 0,320 puntos porcentuales en el indicador. Le siguió educación, con un incremento de 5,5% y una incidencia de 0,240 puntos porcentuales.

Las demás divisiones con aumentos contribuyeron en conjunto con 0,429 puntos porcentuales, consolidando una presión inflacionaria generalizada durante el mes.

En contraste, entre las divisiones que registraron bajas, destacó bienes y servicios diversos, con una disminución de -0,5%, lo que incidió negativamente en -0,020 puntos porcentuales.