IPC de septiembre en línea con las expectativas: Se disparó el precio de los tomates y bajó la carne de vacuno

Por CNN Chile

08.10.2025 / 08:21

9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación. ¿Qué bajó y subió de precio?

Este miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de septiembre del 2025 anotó una variación mensual de 0,4%.

Esta variación —que fue en línea con lo esperado por el mercado— llevó a que el indicador acumulara un 3,3% en el año y 4,4% a 12 meses respecto de la serie empalmada.

Detalles

9 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, mientras que tres presentaron incidencias negativas y una registraron nula incidencia.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%) con 0,185 puntos porcentuales (pp.) y recreación, deportes y cultura (1,3%) con 0,059 pp.

Por otra parte, de las divisiones que consignaron descensos mensuales en sus precios, destacó información y comunicación (-0,2%), con una incidencia de -0,014 pp.

¿Qué subió y bajó de precio?

  • El INE destacó el alza de precios que tuvo los tomates (+19,0%), los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (+0,8%), el pan (+1,7%) y el transporte en bus interurbano (+12,8%)
  • En su contraparte, destacaron la baja de precios que experimentaron la carne de vacuno (-2,3%) y el transporte aéreo internacional (-9,4%).

