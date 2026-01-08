Negocios ipc

IPC cae en diciembre: Inflación anual llegó a su nivel más bajo en cinco años

Por CNN Chile

08.01.2026 / 08:26

{alt}

Entre las bajas de precios más destacadas se encuentran el transporte aéreo internacional, los tomates (-12,4%) y las frutas de estación (-5,5%).

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este jueves que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de diciembre del 2025 anotó una variación mensual de -0,2%.

Esta variación —más baja de lo esperado por el mercado— llevó a que el indicador acumulara un 3,5% en el año y 3,5% a 12 meses respecto de la serie empalmada. El registro del 2025 fue la menor inflación anual en cinco años.

Detalles del IPC de diciembre

7 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, mientras que seis presentaron incidencias positivas.

Entre las divisiones con descensos en sus precios destacaron la de vestuario y calzado (-3,2%) con -0,081 pp., y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) con -0,079 pp.

Por otra parte, de las divisiones que consignaron aumentos mensuales en sus precios, destacó restaurantes y alojamiento (0,6%), con una incidencia de 0,042 puntos porcentuales.

¿Qué subió y bajó de precio?

  • El INE destacó el alza de precios que tuvo el transporte aéreo nacional (+18,8%) y los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares (+0,8%).
  • En su contraparte, destacaron la baja de precios que experimentó el transporte aéreo internacional (-15,9%), pack de telecomunicaciones (-4,8%), tomates (-12,4%) y las frutas de estación (-5,5%).

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

Servicios Metro extiende horario en estaciones de las Líneas 3, 5 y 6 por conciertos de Bad Bunny
La Fiesta del Memo anuncia edición aniversario por sus 10 años en el Club Hípico de Santiago
Gabinete de Kast: Galilea dice que debería haber una "presencia relevante" de los partidos que lo apoyaron en segunda vuelta
Minneapolis: Múltitud llora a mujer asesinada a tiros por agente de ICE mientras crecen las tensiones con Donald Trump
Experto analiza el IPC de diciembre: “Estamos muy cerca de llegar a la meta inflacionaria”
Riña en Barrio Meiggs terminó con cuatro personas heridas: Uno está en riesgo vital