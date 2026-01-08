IPC cae en diciembre: Inflación anual llegó a su nivel más bajo en cinco años

Entre las bajas de precios más destacadas se encuentran el transporte aéreo internacional, los tomates (-12,4%) y las frutas de estación (-5,5%).

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló este jueves que el Índice de Precio al Consumidor (IPC) de diciembre del 2025 anotó una variación mensual de -0,2%.

Esta variación —más baja de lo esperado por el mercado— llevó a que el indicador acumulara un 3,5% en el año y 3,5% a 12 meses respecto de la serie empalmada. El registro del 2025 fue la menor inflación anual en cinco años.

Detalles del IPC de diciembre

7 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice, mientras que seis presentaron incidencias positivas.

Entre las divisiones con descensos en sus precios destacaron la de vestuario y calzado (-3,2%) con -0,081 pp., y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) con -0,079 pp.

Por otra parte, de las divisiones que consignaron aumentos mensuales en sus precios, destacó restaurantes y alojamiento (0,6%), con una incidencia de 0,042 puntos porcentuales.

¿Qué subió y bajó de precio?