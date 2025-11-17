Innovación contra la obesidad: Novo Nordisk impulsa startups para enfrentar la pandemia del siglo

La farmacéutica lidera la convocatoria Novo Connect, un programa que busca soluciones tecnológicas y sociales para combatir la obesidad en Chile, una de las emergencias sanitarias más graves del país.

La obesidad afecta a más del 30% de la población chilena y se ha convertido en un problema de salud pública de proporciones críticas. Conscientes de esta realidad, Novo Nordisk impulsó la iniciativa Novo Connect, una convocatoria nacional en conjunto con Social Lab destinada a identificar proyectos innovadores que aporten soluciones concretas a esta crisis sanitaria.

El programa reunió a decenas de emprendedores y startups bajo 13 líneas estratégicas, entre ellas educación, estilo de vida, tratamiento clínico y herramientas digitales. La meta fue fomentar el desarrollo de ideas que combinan innovación tecnológica con impacto social, fortaleciendo la prevención y el tratamiento de la obesidad en Chile.

Tras un proceso que convocó a cerca de 70 postulantes, dos startups fueron seleccionadas como ganadoras. La primera, Jano, es una plataforma digital enfocada en bienestar integral y salud preventiva. A través de contenido educativo, telemedicina y recomendaciones personalizadas, promueve hábitos saludables y combate el sedentarismo, uno de los principales factores de riesgo de la obesidad.

La segunda iniciativa destacada fue Pegasi, una herramienta digital que utiliza inteligencia artificial para la detección temprana de riesgos de enfermedades. Si bien su tecnología se enfocaba inicialmente en el ámbito oncológico, el equipo adaptó sus algoritmos para abordar el desafío de la obesidad, demostrando la capacidad de la innovación tecnológica para responder a urgencias sanitarias cambiantes.

Con proyectos como Novo Connect, Novo Nordisk refuerza su compromiso con la salud pública y la innovación social, promoviendo alianzas entre ciencia, tecnología y emprendimiento. En un contexto donde la obesidad afecta a casi mil millones de personas en el mundo, esta iniciativa representa un ejemplo de colaboración efectiva para enfrentar una pandemia que va más allá de las cifras: una que impacta directamente en la calidad de vida de millones.

Mira acá la nota de CNN Chile: