INE: Tasa de desempleo del trimestre julio-septiembre de 2025 se ubicó en 8,5%

Se reportó una baja de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses, incidida por el aumento en la fuerza de trabajo, menor a la presentada por las personas ocupadas.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo para el trimestre julio-septiembre de 2025 se ubicó en 8,5%.

La cifra registró una disminución de 0,2 puntos porcentuales (pp) en 12 meses, debido al alza en la fuerza de trabajo (1,2%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%).

En tanto, las personas desocupadas tuvieron una baja de 1,3%, influidas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-1,4%), producto de que quienes buscan trabajo por primera vez no registraron variación.

Desempleo en mujeres y hombres

En las mujeres, el INE reportó que la tasa de desocupación se situó en 9,1%, con una disminución de 0,1 pp. interanualmente.

Esto a raíz del “ascenso de 1,3% de la fuerza de trabajo, menor al de 1,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,2%, incididas únicamente por las cesantes (-0,4%)”.

Por el otro lado, la tasa de desocupación en hombres fue de 8,1%, con una baja de 0,3 pp. en los últimos 12 meses.

La cifra ocurre por el “alza de 1,2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 1,5% registrada por los hombres ocupados”.