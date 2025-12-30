INE: Tasa de desempleo fue de 8,4% en el trimestre septiembre-noviembre de 2025

La cifra corresponde a un aumento de 0,2 pp. en un año producto del incremento de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación fue de 8,4% en el trimestre septiembre-noviembre de 2025.

La cifra registró un aumento de 0,2 puntos porcentuales (pp) en 12 meses debido al “alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%)”.

Mientras que las personas desocupadas tuvieron un incremento de 4,0%, influidas principalmente por “quienes se encontraban cesantes (2,8%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (16,2%)”.

La entidad detalló que “las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,7%, con incrementos de 0,3 pp. y 0,2 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior”.

Y que “la población fuera de la fuerza de trabajo no registró ninguna variación como resultado del crecimiento de las personas inactivas habituales (0,3%) y la disminución de las personas inactivas potencialmente activas (-1,0%)”.

Tasa de desempleo trimestre septiembre-noviembre 2025

En las mujeres, la tasa de desempleo llegó a 8,8%, con una disminución de 0,3 puntos porcentuales interanualmente, debido al “aumento de 2,0% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,3% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 1,1%, incididas únicamente por las cesantes (-2,2%)”.

Mientras que en los hombres la tasa se ubicó en 8,1%, decreciendo 0,6 pp. en un año. Esto, producto “del alza de 1,1% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados”.