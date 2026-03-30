INE: Tasa de desempleo llegó a 8,3% en el trimestre diciembre 2025-febrero 2026

El organismo señaló que se observó una disminución de 0,1 puntos porcentuales en el último año, producto del incremento de la fuerza de trabajo, que fue menor a la presentada por las personas ocupadas.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desempleo se situó en 8,3% para el trimestre diciembre 2025 – febrero 2026.

La cifra implica una disminución de 0,1 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, debido al alza de la fuerza de trabajo (1,0%), que fue “levemente menor a la presentada por las personas ocupadas (1,0%).

La institución indicó que las personas desocupadas aumentaron 0,3%, influidas únicamente por “aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,9%), debido a que las cesantes descendieron 1,1%”.

Asimismo, las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 62,3% y 57,1% respectivamente y no registraron variaciones respecto al mismo período de 2025.

Mientras que “la población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentó 0,8%, influida por las personas inactivas potencialmente activas (8,1%) e iniciadoras (0,6%)”.

Desempleo femenino y masculino

De acuerdo al INE, la tasa de desocupación en mujeres fue de 9,0%, disminuyendo 0,3 pp, debido al “aumento de 2,1% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,4% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 0,7%, incididas por las cesantes (-0,7%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (-0,7%)”.

Mientras que en hombres el desempleo fue de 7,8%, incrementándose 0,1 pp. en un año.

Esto ocurre por el alza de 0,1% de la fuerza de trabajo y la “nula variación presentada por los hombres ocupados en el período”.