INE: Desempleo vuelve a caer y llega hasta el 8,4%, mientras que la informalidad baja al 26,6%

Entre otras cosas, la tasa de desempleo de las mujeres también cayó hasta 8,8%, ubicándose por debajo del 9% por primera vez desde enero de 2024.

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que la tasa de desocupación en el trimestre móvil agosto-octubre de 2025 llegó a un 8,4%.

En doce meses, la cifra registró un descenso de 0,2 puntos porcentuales (pp.), debido al alza de las personas ocupadas (1,5%), que fue mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%).

Por su parte, según el mismo informe, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, incididas exclusivamente por las personas que se encontraban cesantes (-0,9%).

Respecto al mismo trimestre del año anterior, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,7%, con incrementos de 0,3 pp. y 0,4 pp., en cada caso.

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8 %, decreciendo 0,5 % interanualmente mientras que en los hombres la tasa de desocupación fue de 8,2%, creciendo 0,1 % en un año, apuntó el INE.

Informalidad

, disminuyendo 0,9 pp. en 12 meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, incididas exclusivamente por los hombres (-4,2%). Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,0%) e industria manufacturera (-9,1%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-7,5%) y empleadores (-17,1%).

Situación en la Región Metropolitana