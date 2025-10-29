Inauguran proyecto Salares Norte en Atacama: Permitirá aumentar en 25% la producción nacional de oro

La iniciativa, desarrollada por Gold Fields, contempla una inversión de US$ 1.190 millones.

Un paso histórico registró este martes la industria minera en Chile, ya que en la Región de Atacama se inauguró el proyecto Salares Norte, uno de los hitos más relevantes para el sector aurífero en los últimos 10 años.

Según dio a conocer el Gobierno, la iniciativa liderada por Gold Fields permitirá aumentar al menos un 25% la producción nacional de oro, “el que se desarrollará con altos estándares tecnológicos y de sustentabilidad”.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que Salares Norte “no solo aporta inversión y empleo, sino que también confirma a Chile como un socio confiable para la inversión de largo plazo y fortalece el tejido productivo de Atacama”.

“Más de 190 empresas proveedoras regionales participan en esta operación, integrando a la comunidad local al desarrollo minero y generando un encadenamiento virtuoso de valor. Desde el Gobierno valoramos el proceso de diálogo y relacionamiento temprano con las comunidades de Diego de Almagro. La minería del futuro se construye desde el territorio, con participación, transparencia y equidad”, añadió.

La autoridad también relevó que el proyecto es símbolo de la consolidación de una minería moderna, sustentable y tecnológicamente avanzada, lo que va en línea con la Política Nacional Minera 2050 y el Plan Sectorial de Cambio Climático.

Proyecto Salares Norte

Las autoridades informaron que el plan contempla una inversión de US$ 1.190 millones y que generará aproximadamente 4.000 empleos directos e indirectos.

Junto con ello, tendrá un aporte al fisco de US$ 800 millones durante toda su vida útil, “Salares Norte se posiciona como el primer gran proyecto aurífero greenfield en más de 10 años en Chile”.

Respecto a su operación, se indicó que “incorpora energía solar de alta montaña, relaves filtrados en seco, gestión digital remota y un uso eficiente del agua, convirtiéndose en un modelo de eficiencia ambiental y tecnológica para la minería nacional e internacional”.