In Between McDonald’s: La tecnología que ayuda a decidir en qué McDonald’s comprar según la fila

La marca con esta apuesta reafirma su intención de utilizar la innovación no solo para vender, sino para facilitar la vida cotidiana de quienes transitan por la ciudad.

McDonald’s presentó “In Between McDonald’s”, una iniciativa que busca optimizar la experiencia de los clientes mediante el uso de datos en tiempo real.

El desafío de la proximidad

El proyecto nació de un hallazgo particular en Santiago: en varios sectores comerciales, existen locales de la cadena ubicados a menos de 500 metros de distancia entre sí. Por ejemplo, en Providencia, el local de Ricardo Lyon se encuentra a 220 metros del de Nueva Providencia.

Situaciones similares ocurren en zonas como el Parque Arauco y Kennedy, o en el sector de Tobalaba. Esta cercanía, si bien ofrece opciones, a veces genera flujos de público desiguales, con locales que registran filas extensas mientras otros, a la vuelta de la esquina, operan con mayor holgura.

Pantallas en tiempo real: ¿Dónde hay menos fila?

La solución consistió en la instalación de pantallas digitales en la vía pública, situadas estratégicamente en el punto medio entre dos sucursales. Estas pantallas replican exactamente el panel de “Estado de Pedido” que se ve dentro de los restaurantes, permitiendo que los transeúntes vean en tiempo real cuántos pedidos están “en preparación” y cuántos “para retirar” en cada local.

De esta manera, la tecnología permite al usuario tomar una decisión informada antes de llegar al mostrador, priorizando el restaurante que registre un menor tiempo de espera.

Eficiencia para el usuario y la marca

Más allá de la conveniencia inmediata, esta ejecución busca equilibrar la demanda entre las distintas sucursales. Para el cliente, significa recuperar minutos valiosos de su rutina; para la marca, representa una forma inteligente de gestionar su red de locales, mejorando la operatividad y la satisfacción del consumidor a través de la transparencia de sus procesos. Con esta apuesta, la marca reafirma su intención de utilizar la innovación no solo para vender, sino para facilitar la vida cotidiana de quienes transitan por la ciudad.