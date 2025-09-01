Imacec de julio creció 1,8% en línea con las expectativas del mercado

El resultado entrgado por el Banco Central se explica por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera.

El Banco Central reportó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de julio creció 1,8% en comparación con el mismo mes del 2024.

Este resultado se explica por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera.

Mientras que el aumento del Índice en términos desestacionalizados “fue determinado por la minería y los servicios”.

Por su parte, el Imacec no minero “presentó un crecimiento anual de 2,5%, mientras que en términos desestacionalizados creció 0,5% respecto del mes anterior y 3,0% en 12 meses”.