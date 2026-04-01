Segundo retroceso anual consecutivo: Imacec cae 0,3% en febrero

El Banco Central informó que el indicador volvió a registrar una variación negativa frente al mismo mes del año anterior, tras la baja de 0,1% en enero. En términos desestacionalizados, la actividad también retrocedió 0,3% respecto de enero.

La actividad económica volvió a mostrar debilidad al inicio de 2026. El Banco Central informó este miércoles que el Imacec de febrero cayó 0,3% en comparación con igual mes del año pasado, con lo que el indicador completó dos meses consecutivos de contracción anual tras el retroceso de 0,1% anotado en enero.

Según el instituto emisor, la serie desestacionalizada también mostró un deterioro mensual, al disminuir 0,3% respecto de enero. En paralelo, el registro creció 0,6% en doce meses. El organismo además precisó que febrero tuvo la misma cantidad de días hábiles que el mismo mes de 2025.

El dato se ubicó por debajo de las expectativas que manejaba parte del mercado, que anticipaba un resultado mejor para febrero después de la publicación de antecedentes sectoriales. Diario Financiero destacó que la cifra sorprendió negativamente a los analistas.