Imacec: Economía chilena subió en agosto pero muy por debajo de las expectativas

Este miércoles, el Banco Central reveló, a través del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que la actividad económica nacional creció un o,5% en agosto, cifra que está muy por debajo de las expectativas del mercado.

Desde el organismo detallaron que la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente, creciendo un 1,3% en 12 meses, destacando que el mes registró un día hábil menos que agosto de 2024.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados se debió a los servicios y la minería.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y creció 2,7% en doce meses.

Análisis por actividad