Imacec: Economía chilena subió en agosto pero muy por debajo de las expectativas

Por CNN Chile

01.10.2025 / 09:31

Desde el Banco Central señalaron que este resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera.

Este miércoles, el Banco Central reveló, a través del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que la actividad económica nacional creció un o,5% en agosto, cifra que está muy por debajo de las expectativas del mercado.

Desde el organismo detallaron que la serie desestacionalizada disminuyó 0,7% respecto del mes precedente, creciendo un 1,3% en 12 meses, destacando que el mes registró un día hábil menos que agosto de 2024.

El resultado del Imacec se explicó por el crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, la caída del Imacec en términos desestacionalizados se debió a los servicios y la minería.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 1,7%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y creció 2,7% en doce meses.

Análisis por actividad

  • Producción de bienes: cayó un 3,4% en términos anuales, lo que se debe al retroceso de 8,6% de la minería, en particular, por una menor extracción de cobre. El resto de bienes presentó una disminución de 0,8%, explicada por una caída en el valor agregado de la generación eléctrica.
  • Comercio: aumentó un 3,9% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio minorista, seguido del mayorista.
  • Servicios: aumentaron 2,4% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios personales, en particular de educación, los que crecieron favorecidos por una baja base de comparación debido a suspensiones de clases registradas en el año anterior. En menor medida, los servicios empresariales también contribuyeron.

