Imacec: Economía chilena creció un 3,2% en septiembre

El resultado se debió al crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado por una menor producción minera.

Este lunes, el Banco Central reveló que la actividad económica nacional creció un 3,2% en septiembre, lo que va en línea con las expectativas del mercado.

Desde el organismo detallaron que la serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses, destacando que el mes registró dos días hábiles más que septiembre de 2024.

El resultado del Imacec se debe al crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,8%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,2% respecto del mes anterior y 3,1% en doce meses.

Análisis por actividad