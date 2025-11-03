Negocios imacec

Imacec: Economía chilena creció un 3,2% en septiembre

Por CNN Chile

03.11.2025 / 08:49

{alt}

El resultado se debió al crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado por una menor producción minera.

Este lunes, el Banco Central reveló que la actividad económica nacional creció un 3,2% en septiembre, lo que va en línea con las expectativas del mercado.

Desde el organismo detallaron que la serie desestacionalizada aumentó 0,5% respecto del mes precedente y 2,5% en doce meses, destacando que el mes registró dos días hábiles más que septiembre de 2024.

El resultado del Imacec se debe al crecimiento de los servicios y el comercio, lo que fue compensado en parte por una menor producción minera. En tanto, el aumento del Imacec en términos desestacionalizados fue determinado por la minería y los servicios.

El Imacec no minero presentó un crecimiento anual de 3,8%, mientras que en términos desestacionalizados aumentó 0,2% respecto del mes anterior y 3,1% en doce meses.

Análisis por actividad

  • Producción de bienes: Creció 0,5% en términos anuales, resultado que fue explicado por la industria, en particular, por una mayor elaboración de alimentos.
  • Comercio: Aumentó un 10,8% en términos anuales. Todos sus componentes presentaron resultados positivos, destacando el comercio mayorista.
  • Servicios: Aumentaron 3,3% en términos anuales, resultado que se explicó principalmente por el desempeño de los servicios empresariales, personales y de transporte.

