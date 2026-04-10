Directora Comercial de Iberia afirma que la aerolínea no ha modificado el valor de los pasajes por alza del petróleo

Marina Colunga destacó que los precios de los pasajes siempre tienen un componente de oferta y demanda, pero que las fluctuaciones en los valores de los combustibles no han tenido un impacto significativo en los tickets aéreos.

Con el conflicto en Medio Oriente y las tensiones en torno al tránsito por el estrecho de Ormuz, donde circula el 20% del petróleo mundial, los precios de los combustibles han subido considerablemente, afectando entre tantos consumidores, a las aerolíneas.

Marina Colunga, directora comercial para América Latina de Iberia, conversó en Agenda Económica sobre el impacto que han tenido las alzas en el petróleo en los costos de los vuelos.

“En este momento los precios de los pasajes siempre tienen un componente de oferta y demanda, pero nosotros no estamos haciendo un ajuste en nuestra estrategia de precios derivado de la coyuntura actual”, dijo.

“Nosotros en este momento obedecemos a la ley de la oferta y demanda, puede haber fluctuaciones en el precio, pero son fluctuaciones que pudiera haber en cualquier otro momento, no están directamente relacionadas ahora al día de hoy”, explicó.

“Hay un montón de factores que tienen que ver con los precios de los pasajes, la anticipación, la cabina, la época del año, entonces como regla general no necesariamente significa que entrar y salir por el mismo aeropuerto es más barato”, agregó.

Los planes de Iberia para el futuro

En cuanto al futuro de la aerolinea española, Colunga recordó el “Plan de Vuelo“, que consiste en una inversión de 6.000 millones de euros, y contemplará un aumento en la frecuencia de los cuelos, una expansión de la red y ampliar la flota actual.

“Iberia sigue apostando a la expansión de la red, hemos anunciado 13 frecuencias semanales para el puente aéreo entre Santiago y Madrid en una cifra histórica que se apalanca de un 2025 con resultados extraordinarios, con un EBID de más de 1.300 millones de euros y con una rentabilidad muy superior a otras compañías, una rentabilidad de 16.2% que nos permite seguir”, cerró.