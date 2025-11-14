Negocios Ley SBAP

Gobierno desistió en la definición de “sitios prioritarios” en la Ley SBAP: Gremios valoraron la medida

Por CNN Chile

14.11.2025 / 09:12

Sectores productivos argumentaron que el prelistado de 99 sitios tendría impacto en algunos sectores productivos, debido a que al proteger dichos lugares no se podían desarrollar ciertas actividades.

En el marco de la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el Ministerio de Medio Ambiente debía poner en marcha un proceso para la definición de sitios protegidos, dentro de la nueva ley que fue publicada el 2023.

Sin embargo, el Gobierno decidió no avanzar en la definición de estos sitios prioritarios, ya que habían surgido críticas por parte de distintos sectores productivos, agrupados mayoritariamente en la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC) respecto a la implementación de estos sitios.

En concreto, se argumentó que la definición de 99 lugares como “sitios protegidos” tendrían impacto en algunos sectores productivos, debido a que al proteger dichos lugares no se podían desarrollar ciertas actividades.

Por ejemplo, se impedirían realizar faenas mineras o instalar otro tipo de industrias.

“Sitios protegidos” en la Ley SBAP

En ese sentido, el Ministerio de Medio Ambiente informó que decidió no avanzar en la definición hasta que los antecedentes recogidos en los procesos de consulta sean analizados en profundidad.

De todos modos, no se trata de una suspensión indefinida, ya que por ley el Ejecutivo debe llevar adelante el proceso, teniendo un plazo de cinco años (hasta 2028) para poder desarrollar la definición de sitios prioritarios.

Esto, además, ocurre posterior a una consulta masiva donde tuvieron participación los gremios empresariales y miembros de la sociedad civil. En la instancia, cada uno de los sitios recibió una serie de consultas e indicaciones de parte de este proceso de participación.

Dicho proceso tenía como objetivo obtener visiones de los distintos sectores para definir los sitios prioritarios.

Ahora, el proceso quedó en pausa y con grandes probabilidades de que quede pendiente para el próximo Gobierno.

Por otro lado, los sectores y gremios empresariales valoraron la decisión, teniendo en cuenta que se podrían evitar conflictos en la definición de sitios prioritarios con los sectores productivos que actualmente están en curso.

Por su parte, la ministra de Minería, Aurora Williams, dijo a Diario Financiero que esto corresponde a “una muestra más de nuestra disposición al diálogo permanente” para evitar conflictividad en un momento donde lo que se busca precisamente es reactivar la inversión económica.

