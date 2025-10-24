Gobierno anuncia acuerdo con Transelec para devolución de cobros en exceso en boletas de luz

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que la empresa Transelec aceptó un acuerdo con el Gobierno para devolver los US$135 millones que fueron cobrados en exceso en las cuentas de la luz. “A partir del próximo primero de enero, todas las boletas reflejarán una reducción en las tarifas producto de esta devolución”, señaló.

Durante la tarde de este viernes, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que la empresa de transmisión eléctrica Transelec aceptó un acuerdo con el Gobierno para devolver los US$135 millones cobrados en exceso en las cuentas de la luz.

“Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo primero de enero, todas las boletas reflejarán una reducción en las tarifas producto de esta devolución”, anunció.

García explicó que estos US$135 millones serán entregados de inmediato al Coordinador Nacional Eléctrico, quien los administrará incorporándolos como una rebaja en la boleta mensual durante el proceso de fijación tarifaria, que se extenderá de enero a junio.

Asimismo, García destacó que la información sobre la devolución será transparentada en las boletas. Además, se inició un curso de capacitación dirigido a organizaciones de consumidores, con el objetivo de que puedan informar, explicar y verificar que los cobros en exceso están siendo debidamente restituidos a la ciudadanía.

En cuanto a cómo se concretó el acuerdo con Transelec pese a que aún no se han publicado los resultados de la auditoría instruida por el Coordinador Nacional Eléctrico, García aclaró que la información fue revisada por la Comisión Nacional de Energía. Aclaró que, si la auditoría concluyera que deben devolverse recursos adicionales, Transelec deberá realizarlos.

Además, sostuvo que, en caso de que la auditoría concluya que deben devolverse más recursos, Transelec deberá hacerlo. “Si hay más por devolver, se devolverán más adelante”, precisó.

En paralelo, el Gobierno sigue analizando con las generadoras la devolución que deberán realizar estas empresas, luego de que sus tarifas estuvieron sujetas a una sobreestimación del Índice de precios al consumidor (IPC).

“Quiero aclarar que no estamos negociando, nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver a los usuarios por el exceso de cobro que habían hecho. Creo que tenemos un acuerdo respecto del monto de los 115 millones de dólares, pero tenemos un periodo abierto que se inició la semana pasada, donde nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver”, subrayó, y agregó que tienen hasta las 00:00 para realizar las respectivas observaciones.

“Hemos recibido algunas informaciones, pero creemos que el grueso de ellas está por venir y espero que en los primeros días de la próxima semana, después de haber analizado las observaciones que se nos hayan hecho, nosotros estemos en condiciones de hacer un informe técnico final que va a determinar cuánto caen las tarifas”, cerró.