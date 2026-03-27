Ganancias de Codelco superaron los US$2.000 millones en 2025: Aporte al fisco creció un 16%

La empresa estatal alcanzó una producción de 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf) de cobre. Revisa todos los detalles.

Este viernes la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) dio a conocer sus resultados financieros correspondientes a 2025, en el que reportaron utilidades por US$ 2.423 millones, resultando en un incremento de US$ 2.178 millones con comparación al 2024.

Este aumento se debió principalmente a la asociación Novandino Litio, empresa que dio origen tras un acuerdo con SQM para participar en el negocio del litio, y a un aumento en las utilidades del cobre por su alto precio.

Asimismo, desde la empresa comunicaron un aumento del 16% en el aporte al fisco tras entregar US$1.778 millones. En esa línea, la producción atribuida en El Abra (49%), Anglo American Sur (20%) y Quebrada Blanca (10%) cerró con un Ebitda de US$ 6.670 millones, 23% superior al de 2024, cuando alcanzó US$ 5.439 millones.

En cuanto a la producción, alcanzaron 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf) de cobre, unas 6.000 toneladas adicionales respecto al 2024, lo que implica un alza de 0,5%. En tanto, la producción total —incluyendo su participación en operaciones como El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca— llegó a 1.439.732 tmf, 0,1% por debajo de 2024.

“2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo marcado por el accidente en El Teniente y otras contingencias que impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas”, señaló el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado.

“Frente a ello, hemos reforzado con decisión la seguridad, la confiabilidad, la continuidad y la disciplina operacional para consolidar los avances del período y retomar una senda de crecimiento sostenible”, agregó.

De igual manera, destacaron los resultados de la División Ministro Hales por el incremento de 25,1% respecto de 2024, al totalizar 153 mil tmf, impulsado por el avance en el desarrollo minero y mejores leyes de mineral.

“Radomiro Tomic, en tanto, mostró un alza de 9,2%, tras alcanzar 295 mil tmf, debido a un mayor envío de sulfuros a la concentradora de Chuquicamata; mientras que, en Salvador, Rajo Inca aportó 47 mil tmf. División Andina mantuvo su producción respecto al año anterior, al alcanzar 182 mil tmf al término de 2025”, señalaron.

La creación de Novandino Litio junto a SQM

La constitución de la sociedad de Codelco junto a SQM, Novandino Litio, fue uno de los principales factores que marcó los buenos números de la estatal en sus resultados financieros, lo que generó una utilidad de US$ 2.035 millones después de impuestos.

Según señalaron, la sociedad desarrollará las actividades de exploración, explotación, producción y comercialización de litio en el Salar de Atacama hasta 2060, marcando la entrada de Codelco a la producción de este mineral.

Proyecciones de Codelco para el 2026

Ya pensando en lo que será la producción y números de este año, Codelco proyecta una producción propia de entre 1.331.000 y 1.357.000 tmf, similar a las 1.334.445 tmf del 2025.

Respecto a los costos directos, estiman entre 225 y 221 centavos de dólar la libra. Mientras que en las inversiones, el Capex rondaría en un rango de US$ 4.000 y US$ 5.000 millones.