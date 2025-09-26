Frei Ruiz-Tagle critica cifras de desempleo femenino: “Nos habían dicho que este era el Gobierno del feminismo”

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, durante su intervención en el Encuentro Empresarial del Sur XX 2025, afirmó que el país enfrenta una “realidad dramática”, entre ellos destacó la situación del empleo femenino: "Nos habían dicho que este gobierno era el gobierno del feminismo. Hay un millón de mujeres desempleadas".

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, durante su intervención en el Encuentro Empresarial del Sur XX 2025, se refirió al panorama económico del país. A su juicio, Chile enfrenta una “realidad dramática”, debido a que el fisco “ya no dispone de recursos”, lo que ha derivado en tres años consecutivos de déficit fiscal y en un aumento de la deuda externa.

“En pocos días, el Ejecutivo presentará el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 al Congreso, y los expertos han dicho con claridad que por ningún motivo el presupuesto debe crecer más de un 1 o un 1,5% como máximo, para poder salvar parte de la brecha que tenemos en el déficit fiscal”, advirtió el exmandatario.

Frei precisó que la deuda externa bordea el 43% del PIB, equivalente a cerca de US$140 mil millones. “Divídanlo por 20 millones y sabemos cuánto cada uno de nosotros debe al mundo hoy día. Eso es muy grave, eso hay que cortarlo de raíz”, subrayó.

Críticas a la demora en los proyectos y al desempleo femenino

El exjefe de Estado también cuestionó la demora en la tramitación de permisos para proyectos de inversión, señalando que esta situación frena el crecimiento económico.

Además, criticó las cifras de empleo femenino: “Nos habían dicho que este gobierno era el gobierno del feminismo. Hay un millón de mujeres desempleadas. Y ese millón de mujeres son muchas más, porque un millón no tiene contrato oficial. ¿Cómo se puede construir un país así?”, planteó.

Respecto a la política nacional del litio, lanzó una pregunta al público: “¿Cuántos contratos se han firmado en los tres años? Entonces estos negocios se están yendo a Bolivia, a Argentina, a Asia y otros países, porque el dinero no es capaz de resistir esperar por un proyecto 6, 8 o 10 años”.

La arista política

“¿Cuál es el problema de Chile? Y hablemos con la verdad. Yo puedo gritar: aquí está el problema, tenemos una crisis política. No se puede gobernar con 26 partidos en el Parlamento. Es imposible, ningún país lo ha hecho. Esta es una crisis internacional”, enfatizó.

En el plano regional, sostuvo que América Latina sigue siendo una región subdesarrollada, con bajo crecimiento y sin organismos sólidos de integración. También advirtió sobre los riesgos del populismo.

“Este populismo que vimos en Chile en el año 2019, que destruyó prácticamente todo, ¿qué ha hecho en América Latina? Llegar al autoritarismo y se acabó la democracia. Ya sabemos los ejemplos: Venezuela, Cuba, El Salvador… en todos esos países se acabó la democracia. El populismo ha sido la crisis de la democracia en América Latina y nos ha llevado al desastre”, cerró Frei Ruiz-Tagle.

Mira aquí la intervención completa