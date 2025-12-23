Fisco continúa retiro del subsidio a los combustibles y eleva la recaudación del impuesto específico

Un informe del OCEC UDP muestra que el Mepco ha generado mayores ingresos fiscales durante 2025, impulsado por la baja de los precios internacionales y el aumento del consumo de combustibles.

La evolución de los precios internacionales de los combustibles ha permitido un alivio para los consumidores en las últimas semanas, pero al mismo tiempo ha impulsado una mayor recaudación fiscal producto del retiro progresivo del subsidio a las bencinas.

Así lo muestra un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC UDP), que detalla que durante 2025 el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) ha seguido operando en sentido inverso al observado durante la crisis energética de 2022.

Según los cálculos del economista senior del OCEC UDP, Juan Ortiz, entre enero y septiembre de este año el Mepco ha generado una recaudación para el Fisco de US$ 38,7 millones.

Esta cifra contrasta con lo ocurrido en 2022, cuando el alza del precio del petróleo tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania obligó al Estado a subsidiar el valor de los combustibles locales por más de US$ 2.600 millones.

Caída de precios y efecto fiscal

El informe señala que durante el tercer trimestre de 2025 los precios de venta al público de las gasolinas registraron bajas en comparación con igual periodo del año anterior.

Gasolina 93: caída anual de 7%.

Gasolina 95: baja de 7,5%.

Gasolina 97: disminución de 8,1%.

Diésel: variación anual de -3,9%.

Este comportamiento activó un componente variable positivo del impuesto específico, lo que permitió incrementar la recaudación fiscal.

Para el tercer trimestre, el OCEC UDP estima un ingreso bruto del Mepco de US$ 5,2 millones, cifra que no considera el crédito de IVA del diésel ni la recuperación del impuesto al petróleo para el transporte de carga.

Con ello, la recaudación acumulada del mecanismo supera los US$ 32,5 millones registrados durante el primer semestre del año.

Repunta el impuesto específico

Como resultado del retiro del subsidio y del aumento en el consumo de combustibles, la recaudación por impuesto específico entre enero y septiembre creció un 17,4% en comparación con igual periodo del año anterior.

En total, los ingresos por este gravamen superaron los US$ 2.100 millones en lo que va del año.

El Mepco opera ajustando el componente variable del impuesto según la evolución del precio mayorista de los combustibles.

Cuando el precio sin componente variable supera al precio mayorista de ENAP, se activa un subsidio. En cambio, cuando el componente variable es positivo, funciona como un impuesto que mitiga la caída del precio mayorista.