Exportaciones ajenas al cobre y litio superaron los US$ 14.000 millones y aumentaron un 7,2% en marzo

Las exportaciones de servicios superaron por primera vez los US$ 1.000 millones en un primer trimestre, lo que marca un hito para las exportaciones nacionales.

La Dirección General de Promoción de Exportaciones de la Cancillería de Chile (ProChile) dio a conocer las cifras de las exportaciones nacionales sin contar el cobre y el litio.

Durante el primer trimestre del 2026, la exportación de productos nacionales fue de US$ 14.526 millones, lo que representó un aumento de 7,2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Además, por primera vez en la historia, las exportaciones de servicios alcanzaron US$ 1.020 millones en un primer trimestre, marcando un crecimiento de 18,3% respecto a los primeros tres meses del 2025.

“Los subsectores más exportados fueron TICs, con US$ 286 millones (+15,3%); mantenimiento y reparación, con US$ 258 millones (+181,4%), impulsado principalmente por servicios aeronáuticos que alcanzaron US$ 248 millones (+214,5%); y administración, con US$ 97 millones”, detallaron desde el organismo.

En esa línea, el subsector exportador que se consolidó como el más relevante durante el primer trimestre del 2026 fue el salmón y la trucha, alcanzando US$ 2.001 millones. Asimismo, el jurel registró exportaciones por US$ 265 millones.

Además, el sector agroalimentario y agroindustrial también aportó resultados positivos. Las paltas alcanzaron los US$ 108 millones, las avellanas US$ 70 millones, las frutas congeladas US$ 41 millones, el vino blanco embotellado US$ 38 millones, la leche en polvo US$ 28 millones, la leche US$ 22 millones y los alimentos para animales US$ 22 millones.

Respecto a los destinos donde más se exportó, Perú lideró la lista con US$ 280 millones (+34,1%), seguido de Estados Unidos con US$ 275 millones (+12,3%) y Colombia con US$ 106 millones (+11,7%).

“Este aumento de las exportaciones de servicios que estamos viendo en los últimos años, es una muestra de la diversificación de nuestra oferta exportadora: ya no solo exportamos bienes, sino también conocimiento, tecnología y soluciones”, señaló el Director General de ProChile, Ignacio Fernández.

“Con esto, Chile está demostrando que puede competir en los mercados más exigentes del mundo con una propuesta de alto valor agregado. Desde ProChile seguimos trabajando para que cada vez más empresas chilenas den ese salto al mundo”, cerró.